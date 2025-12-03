Los Serenateros de Punilla celebran sus 10 años con una cena show

El reconocido conjunto folklórico «Serenateros de Punilla» celebrará su décimo aniversario con una cena show que promete ser una de las grandes propuestas musicales del mes. El encuentro se realizará el viernes 5 de diciembre, a las 21 horas, en el multiespacio Parada 14, ubicado sobre Copina 171 (entre Tanti y Cabalango).

El evento incluirá un menú con asado (bebidas no incluidas) y contará con la presencia de artistas invitados que acompañarán la celebración: Norma Guevara, Samka Folklore y Lalo Valles, quienes se sumarán al festejo aportando diversidad estilística y un clima festivo para todos los asistentes.

Las entradas tienen un valor de 16.000 pesos y, debido a la capacidad limitada del salón, se recomienda realizar reservas con antelación al número telefónico difundido por la organización.

Desde Parada 14 destacaron que la velada será una oportunidad para compartir una noche de música en vivo, gastronomía y homenaje a una agrupación que ha sabido ganarse un lugar en el circuito folklórico regional. Una propuesta ideal para quienes disfrutan del folklore, la tradición y los encuentros comunitarios.

Una zamba para Villa Carlos Paz

El líder del grupo, Ariel Carreras, le dijo a EL DIARIO que compuso una zamba para Villa Carlos Paz: «Le hice esta zamba a la ciudad para su centenario. Habla de lo cotidiano, de nuestras referencias como es el Cucú y los turistas; habla de don Carlos Capdevila y de cada una de las cosas que nos representa».