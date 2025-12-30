Con nuevas leyes de eventos y museos, Córdoba fortalece su modelo cultural

La Legislatura de Córdoba aprobó dos leyes que marcan un avance significativo en la política cultural provincial: una norma integral para la industria de eventos y la industria creativa, y la primera Ley de Museos de la historia de la provincia. Ambas iniciativas apuntan a consolidar un modelo de desarrollo cultural con impacto social, económico y ambiental, y a fortalecer sectores con alto potencial de generación de empleo y proyección nacional e internacional.

La nueva Ley de la Industria de Eventos y de la Industria Creativa establece un marco legal, institucional y normativo para todas las actividades vinculadas a la organización, producción, realización y promoción de eventos en el territorio provincial. La normativa abarca eventos culturales, artísticos, deportivos, académicos, turísticos, sociales y corporativos, entre otros.

El objetivo central es otorgar previsibilidad, estabilidad fiscal, incentivos a la inversión y acompañamiento institucional a quienes integran este entramado productivo, promoviendo además la federalización del crecimiento y el fortalecimiento de la identidad cultural cordobesa.

Durante la sesión legislativa estuvieron presentes referentes del sector, entre ellos el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica; el presidente del Córdoba Cluster, José Palazzo; el titular del Córdoba Bureau, Andrés Benetti; el cluster manager Daniel Quinteros; e integrantes de Córdoba Welcome.

Entre los principales alcances de la ley, se crea el Registro Provincial de la Industria de Eventos y de la Industria Creativa (Re.P.I.EyC.), de carácter público y gratuito, en el que deberán inscribirse obligatoriamente las personas humanas y jurídicas que desarrollen actividades comprendidas en la norma.

Además, se establece el Programa de Promoción del Empleo y Capacitación en la Industria de Eventos y Creativa, y se faculta al Poder Ejecutivo a implementar programas de fomento, incentivos, exenciones, subsidios y beneficios fiscales, incluyendo acceso a financiamiento, asistencia técnica y promoción de inversiones.

Al referirse a la sanción de la ley, Sansica la calificó como un hecho histórico y destacó su impacto en el empleo formal: señaló que permitirá generar trabajo desde una lógica de triple impacto en una provincia donde se desarrollan más de 400 festivales y eventos a lo largo del año.

Primera Ley de Museos

En la misma sesión, la Legislatura sancionó la Ley N.º 11.065, que establece el primer marco legal específico para los museos de Córdoba, uno de los sistemas museísticos más grandes del país, con cerca de 400 instituciones.

La norma se apoya en pilares orientados al resguardo del patrimonio histórico, cultural y natural, la profesionalización de los equipos de trabajo, el acceso inclusivo a la experiencia museística y el fortalecimiento institucional del sector.

Entre sus disposiciones, crea el Registro Provincial de Museos, donde deberán inscribirse todos los museos públicos, privados o mixtos existentes y los que se creen en el futuro. También establece un Consejo Asesor de Museos, de carácter ad honorem, integrado por representantes de la Legislatura, universidades, instituciones culturales y especialistas.

La ley prevé, además, un sistema de financiamiento sostenido y transparente, y designa a la Agencia Córdoba Cultura como autoridad de aplicación, con facultades para articular acciones con municipios, comunas y organizaciones del sector.

Con ambas normas, Córdoba consolida un marco institucional orientado a fortalecer su identidad cultural, proteger su patrimonio y potenciar a la cultura como motor de desarrollo productivo y social.