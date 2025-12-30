La conmovedora visita de J Balvin a un merendero de Villa San Nicolás

El cantante colombiano J Balvin se encuentra de vacaciones en Villa Carlos Paz junto su novia Valentina Ferrer y aprovechó su estadía para visitar el merendero «Corazoncitos Felices» de Villa San Nicolás. Más allá de las postales de sus días de relax y los paseos que hizo por las sierras cordobesas, la estrella vivió una tarde solidaria y llena de amor.

J Balvin se presentó sin anuncio previo, entregó cincuenta juguetes y preguntó cómo podía colaborar.

Además de haber compartido una merienda con los chicos que asisten al merendero, el cantante se comprometió a brindar asistencia durante todo el año y adelantó que regresará nuevamente. «Corazoncitos Felices» brinda asistencia a 254 niños de todas las edades y su labor cobra una vital importancia en tiempos de recesión como los que se viven en la actualidad.

«Son súper humildes, se portaron muy bien con los chicos. Algunos le pedían fotos, pero nosotros no entendíamos por qué»; reveló Carla Murias, secretaria del merendero, quien reconoció que no sabían que estaban ante una figura de fama internacional. Recién cuando la pareja se fue, cayeron en la cuenta que los había visitado J Balvin.

«Muchísimas gracias, aún no encuentro explicaciones, se nos explota el Instagram. ¡Los queremos mucho!. No puedo explicar lo que se siente tener personas así en nuestro comedor. Prometieron trabajar en conjunto con nosotros en este 2026. Año nuevo, vení rápido por favor»; expresaron desde la cuenta oficial del merendero.