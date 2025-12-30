Pre Cosquín 2026: precios de entradas, quiénes pagan menos y cómo acceder

La ciudad de Cosquín vivirá desde este viernes una nueva edición del Pre Cosquín 2026, el tradicional certamen que funciona como antesala del Festival Nacional de Folklore. El evento se desarrollará del 3 al 19 de enero, con competencias diarias y una Noche de Ganadores prevista para el 19 de enero, con entrada libre y gratuita.

Durante las primeras jornadas se llevará adelante la competencia por rubros, organizada por rondas. El primer día incluirá categorías como solista vocal, canción inédita, dúo vocal, solista instrumental, solista de malambo masculino, pareja de baile tradicional y conjunto de baile folklórico. En tanto, el segundo día estarán en competencia solista vocal, canción inédita, conjunto vocal, conjunto instrumental, conjunto de malambo, pareja de baile estilizado, solista de malambo femenino y conjunto de baile folklórico.

Las entradas estarán disponibles desde el 3 de enero, en el horario de 18 a 00, en la boletería de Plaza Próspero Molina. El valor general será de 8.000 pesos, mientras que los residentes coscoínos abonarán 4.000 pesos, presentando DNI que acredite domicilio en la ciudad.

El Pre Cosquín vuelve a posicionarse como uno de los principales espacios de proyección para nuevas voces, músicos y bailarines del folklore argentino, consolidando a Cosquín como punto de encuentro cultural durante la temporada de verano.