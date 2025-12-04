65 años creando mundos: el Teatro Estable de Títeres celebra su historia

El Teatro Estable de Títeres cumplió 65 años y recordó un camino que comenzó el 4 de diciembre de 1960 en el Parque Sarmiento, cuando estrenó su primera obra y abrió un taller-escuela que formó a nuevos artistas. Desde 1995 funciona en el Teatro Real, su casa definitiva.

Durante más de seis décadas, este elenco llevó funciones a escuelas, hospitales, clubes y localidades de toda la provincia, y se convirtió en un clásico de la infancia para miles de cordobeses. Su trabajo fue reconocido en distintos momentos, con nominaciones al Premio Nacional Javier Villafañe y producciones que marcaron a varias generaciones.

Entre sus hitos aparecen obras como “El detective y la niña sonámbula” (2010), “Tango” —premiada en 2012—, el libro “Corazón titiritero” (2014), “Soltando los pajaritos de la cabeza” (2018), “Poseidón y la Mar Chiquita” (2022) y “Philia” (2023). Cada una dejó su sello en un repertorio que combina cuentos tradicionales, dramaturgia moderna y creaciones colectivas.

Para el Teatro Real y la Agencia Córdoba Cultura, este aniversario es una oportunidad para agradecer el recorrido y reafirmar el apoyo al elenco que hace del teatro de títeres un patrimonio cultural vivo. Con nuevas obras y públicos en crecimiento, el Teatro Estable de Títeres sigue siendo un puente entre la imaginación, el juego y la memoria afectiva de Córdoba.