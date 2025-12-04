Avicultura 2026: se confirmaron los primeros artistas de la grilla

El evento Avicultura 2026 en Santa María de Punilla comienza a tomar forma y a generar gran expectativa con el anuncio de las primeras presentaciones artísticas que acompañarán esta nueva edición del encuentro cultural.

La realización del evento significa un fuerte impacto positivo en la economía de Santa María de Punilla y localidades cercanas, impulsando la ocupación hotelera, la gastronomía, el comercio y los servicios turísticos.

La grilla confirmada hasta el momento incluye:

Miércoles 14 de enero: Q’Lokura

Viernes 16 de enero: Dyango + artistas sorpresa

Sábado 17 de enero: Euge Quevedo y La Banda de Carlitos (LBC)

Las entradas saldrán a la venta esta semana a través de Eden Entradas, punto de venta oficial del evento.

Además, los organizadores adelantaron que en los próximos días se anunciarán artistas internacionales que visitarán por primera vez la ciudad, un dato que suma aún más expectativa al festival y lo posiciona como uno de los espectáculos más importantes de la temporada 2026 en la región.

Avicultura 2026 no solo propone una agenda vinculada al sector productivo, sino también una fuerte apuesta cultural y turística que impactará positivamente en la economía local, atrayendo visitantes de distintos puntos del país.