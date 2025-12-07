El Oficial Gordillo vuelve a elegir Villa Carlos Paz

El Oficial Gordillo anunció que el próximo 5 de enero tendrá su función estreno de la temporada 2026 en el Teatro Luxor de Villa Carlos Paz.

El tucumano Miguel Martín ha adoptado la provincia de Córdoba y en especial la villa serrana como su segundo hogar. Con varias temporadas de teatro ininterrumpido y con un éxito rotundo, ha sabido conquistar el corazón de los cordobeses y los turistas que eligen las sierras.

Con el humor que lo caracteriza, Gordillo invitó a los turistas a elegir las sierras a través de un video donde manifestó: "Se viene la temporada 2026 en Villa Carlos Paz y ahí estaremos presentes... firmes". Quien les habla, el oficial Gordillo, a partir del cinco de enero, pero Carlos Paz está hermoso, tenés que venir de vacaciones a Carlos Paz. Los changuitos míos me dicen: "¿Papá, cuándo vamos?". Carlos Paz es para todos los bolsillos, andas flojo, te vas al súper, te compras un fiambre, te vas al río, alquilas un camping, lo que sea. La pasas hermoso porque el cordobés es maravilloso".

Sus espectáculos cargados de diversión y sorpresas para toda la familia, han logrado consagrar al humorista como una de las grandes figuras de la cartelera teatral durante los últimos años en la villa.