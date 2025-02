La carlospacense nominada a «Mejor Bailarina» que recorrió el mundo con la danza

Lina Sole tiene 25 años. Es nacida en Carlos Paz y desde muy chica fue una apasionada de la danza. Se perfeccionó en las mejores academias de la ciudad y tuvo la oportunidad de pisar los grandes escenarios del país junto a Hernán Piquín.

Tras haber recorrido el mundo con su arte, ahora está nominada a «Mejor Bailarina» en los Premios Carlos.

En una entrevista con EL DIARIO, Lina contó: «Estudié desde niña en las academias de Eugenia Calamita, Mariana Massera y Sandra Racedo, con ellas me formé. Me gané una beca del concurso nacional de Julio Bocca y me fui a estudiar al taller del San Martín en Buenos Aires. Cuando egresé, empecé a bailar en una gira de Hernán Piquín que se llamaba El show debe continuar, un tributo a Freddie Mercury».

La danza le dio la oportunidad de recorrer el mundo con diferentes espectáculos y perfeccionarse en Europa: «Viajé a Turquía con una empresa donde hacía shows e interpreté el papel de Alicia en el País de las Maravillas. Después viajé a la India a trabajar para otras empresas, donde hice algo de acrobacias aéreas y cintas. Estuve dos meses en Europa formándome en danza contemporánea y seguí hasta Marruecos».

«El año pasado fui parte de la obra "El Principito" en el Teatro Ópera. Me presenté en una audición de Ángel, porque mi gran sueño era hacer temporada acá. El año pasado era todo más folclore, este año volví a la audición y como se incorporaron otras danzas, quedé dentro del elenco»; reconoció.

«Siempre tuve la ilusión de hacer temporada en mi ciudad. Me emociona la nominación; es un reconocimiento también a mi familia, después de hacer tanto esfuerzo. Siempre me acompañaron y poder darles un show en la ciudad y que puedan venir a verme, es algo hermoso»; completó.