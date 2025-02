Marta González una mujer resiliente que volvió a sonreír en Carlos Paz

A sus 72 años, Marta González es una de las grandes actrices argentinas y una de las protagonistas de la temporada en las sierras de Córdoba. Fue distinguida por su trayectoria en la entrega de los Premios Carlos 2025 y vivió un momento sumamente emotivo, el «broche de oro» para el verano que está pasando en Villa Carlos Paz con la obra «Madre hay una sola», que se presenta en el Teatro Zorba.

La reconocida actriz abrió su corazón con EL DIARIO y reveló cómo estar sobre los escenarios la ayudó a salir adelante en los momentos más duros de su vida, como la muerte de su hijo Leandro en 2001 y su enfermedad.

Mientras disfruta su estadía en Villa Carlos Paz, con el premio «Carlos» cerquita, reconoció: «Estoy en Carlos Paz desde el 27 de diciembre, me hago hasta el desayuno en la habitación del hotel. Cuando uno está lejos de casa durante tanto tiempo, extraña un poco, pero yo amo Córdoba y sus paisajes. El pueblo lo hace la gente, si los cordobeses no fueran como son, no vendría tanta gente porque no basta sólo con el paisaje. Toda la vida dije que iba a venir a morir acá, a pasar mis últimos días. Yo inauguré el Teatro Bar en el año 1979 con Paulina Singerman, éramos tan pocos que íbamos a hacer la foto en el Cucú».

«La primera vez que subí al escenario fue de la mano de Guillermo Discépolo a los nueve años, hice de «la Gringuita» en «El último perro» y después nunca dejé de trabajar. Soy una amante del teatro y una convencida que todos deberíamos estudiar teatro para recuperar lo lúdico que perdemos cuando empezamos a ser grandes. Las nuevas generaciones me fascinan, cómo se preparan y lo que hacen, yo empecé a estudiar una vez que ya era conocida porque antes nadie se formaba»; recordó.

Días atrás, Marta fue distinguida por Villa Carlos Paz con el premio «Carlos a la Trayectoria» y confesó: «Me emocionó la entrega y agradezco el premio de todo corazón, pero lo más grande fue ver el lugar lleno de colegas y productores que me ovacionaron. Eso lo voy a llevar en el alma, no podía parar de llorar. He recibido muchos premios, he sido jurado internacional en Huelva, pero este reconocimiento fue muy emocionante y no fue un premio más. Es lindo poder sentir esto y agradezco a Dios».

A lo largo de su vida, no la tuvo fácil y le tocó atravesar las situaciones más difíciles. Marta no sólo es una gran actriz, sino también una luchadora y una mujer resiliente que se reinventó más de una vez. González perdió un hijo, sufrió un ACV hemorrágico y tres veces se enfrentó al cáncer en los últimos años. «El escenario me sana, no tengo dolores cuando estoy en él. Si bien estar trabajando ahora tiene que ver con la situación económica del país, lo hago porque lo amo. Con la salud la estoy luchando, pronto vendrá mi hija a aplicarme el tratamiento que hago contra el cáncer. A veces me canso mucho y el teatro me ayuda»; reflexionó.

«Nunca voy a terminar de agradecerle a Nora Cárpena que me haya llamado para hacer «Brujas» después de que mi hijo Leandro falleció en febrero del 2001. En octubre, cuando Nora me llamó para reemplazar a Moria en Brujas, vinimos a Carlos Paz. Eso me salvó; yo me tenía que maquillar y hacer a Luisa y creo que fue mi salvavidas. Mis compañeras sabían y veían cómo yo lloraba después de terminada la función, siempre en mi habitación nunca sobre el escenario. Perder un hijo es un desgarro, como que te sacaran un pedazo. El dolor no se va, pero uno se empieza a conformar con tenerlo en el corazón», añadió.

«Todos los días, antes de la función, le hablo mi hijo y le pido que la gente se divierta, que la pase bien»; sostuvo.

Marta también se pronunció abiertamente sobre la situación que vive la Argentina y dijo: «Hoy cobro la jubilación mínima, con mi trabajo vivo el día a día y si no trabajo, no me alcanza para vivir. Me angustian mucho las decisiones que se están tomando desde el gobierno y me preocupa hacia dónde vamos como país. Me preocupa que se quiera eliminar la figura del femicidio o se digan barbaridades como lo que se dijo de los homosexuales, es realmente muy triste».