El Tucu López acusado por «ruidos sexuales» en Carlos Paz

Jazmín Laport hizo un desesperado reclamo en las redes sociales por los «ruidos sexuales» del Tucu López en el complejo de Villa Carlos Paz donde ambos se encuentran alojados. La hija de Osvaldo Laport lo acusó de interrumpir su descanso y algunos reuniones virtuales y confesó que se encuentra en un apartamento debajo del actor.

«Acá, Jazmín Laport, tu vecina de abajo. Yo te pido por amor a Cristo, con la mejor de las ondas, si podés ser un poco menos ruidoso. Porque yo a veces estoy en reuniones, o durmiendo, y me levanto y digo: ‘¡guau, cómo la pone esta gente!‘ Espectacular»; se escucha en la nota de voz que la joven le envió al «Tucu».

«Si vos pudieses hacer algo para que acá abajo no se escuche tanto todo te lo agradecería una barbaridad. Porque lo vengo tolerando a pleno. Me pasó el otro día en el medio de un zoom, el ruido de los nalgazos o el ruido de la cama que no se entiende si hay que llamar al 911 o hay que rescatar a la piba o qué está sucediendo. Yo con eso estoy y nos vamos a llevar muy bien»; aseguró.

La respuesta no tardó en llegar y el actor le explicó que los ruidos se deben a que suele moverse mucho cuando duerme porque tiene «sueño liviano» y que su cama estaba desvencijada.