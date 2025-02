Dan Breitman se convirtió en el «Mejor Actor» de la temporada

Dan Breitman se encuentra haciendo temporada en la ciudad de Villa Carlos Paz con la comedia «EXIT y se llevó el premio al «Mejor Actor» de la temporada. La emoción que sintió al subir al escenario para recibir el premio «Carlos 2025» y el agradecimiento a sus padres y maestros.

«Muchas gracias, estoy muy contento y la verdad que no me lo esperaba. Nunca espero mucho de los premios. Se lo quiero dedicar a mis padres, a mis maestros y todos los que me ayudaron a llegar hasta acá»; reflexionó el integrante del elenco de la comedia EXIT.

«Gracias a los cordobeses, es una locura y una maravilla lo que me hicieron vivir acá. Fue un trabajo muy grande el que hicimos y estoy en una obra que yo adoro. La vi en Buenos Aires y cuando me llamaron para venir a Carlos Paz, no dudé ni un minuto en hacer este personaje»; destacó el actor.

Consultado sobre la temporada que está viviendo en las sierras, dijo: «Tener esta oportunidad en el Teatro Candilejas, competir con grandes actores y compañeros, me hace estar muy emocionado. Salió perfecto y no voy a olvidarme esta temporada».