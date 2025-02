Lina Solé se convirtió en profeta en su tierra y es la mejor bailarina

La joven carlospacense Lina Solé fue premiada como la «Mejor Bailarina» de la temporada en la entrega de los premios «Carlos 2025», que se llevaron adelante el lunes pasado en las instalaciones del Espacio Mónaco.

Lina Solé tiene 25 años. Es nacida en Carlos Paz y desde muy chica fue una apasionada de la danza. Se perfeccionó en las mejores academias de la ciudad y tuvo la oportunidad de pisar los grandes escenarios del país junto a Hernán Piquín.

Actualmente, integra el elenco de «Ángel Carabajal, 20 años con el arte».

«Es un sueño cumplido, muchas gracias a todos. Estoy muy emocionada, sobre todo por mi familia que puede acompañarme desde muy cerquita esta vez. Era una terna complicada porque este año hubo muchos bailarines. La verdad que no me lo esperaba, pero es un reconocimiento hermoso»; confesó la joven en diálogo con EL DIARIO.

«Hoy pensé mucho en mi abuela, así que se lo dedico a ella. El esfuerzo de tantos años, me trajo hasta acá. Mi abuela me llevó a mi primer clase de danza y hoy ya no está, por eso se quiero dedicarle este premio a ella»; completó.