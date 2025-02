Marcelo Polino fue premiado en Carlos Paz: «Me siento muy emocionado»

El conductor y periodista Marcelo Polino se quedó con el premio CARLOS 2025 «RAMÓN YARDA», se mostró emocionado por el reconocimiento y le agradeció a Fátima Florez por haberlo convocado a hacer temporada en Villa Carlos Paz.

«Estoy muy contento y emocionado por las palabras que dijeron en el escenario. Agradecido a ustedes también que son mis colegas y han hablado bien de mi trabajo, eso también está bueno. Le voy a dedicar este premio a Antonio Gasalla, justamente que está pasando un momento difícil de salud»; sostuvo.

«No quiero olvidarme de Enrique Pinti, que ya no está entre nosotros, que me enseñó a escribir, y a Nacha Guevara, que me enseñó todo lo que tiene que ver con la puesta en escena. Pero sobre todo a Fátima Florez, que me dio esta posibilidad junto a (Miguel) Pardo, de estar en este trabajo maravilloso que se llama «Fátima 100%». Le dedico este premio a toda la gente que me quiere»; completó Polino.