Marta González fue distinguida con el premio «Carlos a la Trayectoria»

La actriz Marta González fue distinguida con el «CARLOS 2025 A LA TRAYECTORIA», agradeció a la ciudad de Villa Carlos Paz y anticipó que tiene intenciones de despedir de los escenarios con la obra «Madre hay una sola, dos sería demasiado». Tuvo una vida de película, perdió un hijo, sufrió un ACV, superó tres veces al cáncer y ahora se encuentra luchando nuevamente con esta enfermedad.

Marta cumplió 80 años de edad, acaba de cumplir 77 años de carrera artística y fue ovacionada en la entrega de los «Premios Carlos», que se entregaron ayer en el Espacio Mónaco.

«Agradezco mucho este premio, yo creo que esta es la última obra que hago. La verdad que estoy muy emocionada y le quiero agradecer a (José Luis) Letona por traerme»; reconoció el actriz.

«Es un reconocimiento que me sorprendió porque no estaba nominada. Al principio dije: ´me cagaron´, pero la verdad me taparon la boca. Es un claro reconocimiento para la obra y en lo personal, una caricia»; añadió.

«Se lo dedico a Letona, que me trajo y se jugó. A mi hijo que me guía desde el más allá, a mi hija que me aguanta, y bueno, a todos»; concluyó Marta González.