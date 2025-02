¿Qué pasará con Los Palmeras tras el escándalo con Cacho Deicas?

Tras la polémica por el ACV de Cacho Deicas y las versiones cruzadas que circularon por las redes sociales, Los Palmeras anunciaron qué sucederá con su futuro. Marcos Camino volvió a romper el silencio y contó que la banda de cumbia santafesina continuará con su formación habitual y despejó los rumores de separación.

Camino dijo que se solucionaron las diferencias con Cacho Deicas en un emotivo encuentro.

«Nos dimos un abrazo largo, sin decir nada. Solo el sentimiento. Pedí perdón por si en algo me equivoqué. Salí de ahí con una sensación de alivio, como si me hubiera sacado un elefante de encima»; dijo el acordeonista del grupo.

El encuentro se concretó en pleno proceso de recuperación del cantante, quien fue internado el pasado 10 de enero.

«Está ansioso por volver, pero le pedí que no se apure, que no se estrese. Su rehabilitación lleva tiempo y lo más importante es su bienestar. La gente opina sin saber. Esto no es una empresa cualquiera, es una sociedad que lleva 50 años y donde somos mitad y mitad. Uno no funciona sin el otro»; completó el músico.