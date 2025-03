Tras el escándalo de Morena, Jorge Rial viajó a Cuba en busca de tranquilidad

Cuba. Luego de vivir días de tensión y escándalo en Argentina por la detención de su hija Morena Rial, Jorge Rial decidió dejar el país y refugiarse en el Caribe junto a su novia, María del Mar Ramón. El periodista optó por distanciarse de la polémica y disfrutar de unas relajantes vacaciones en Cuba, donde se mostró sonriente y despreocupado.

El conductor ya había tenido que interrumpir sus vacaciones en México en enero, cuando se enteró de que Morena había sido detenida por robar casas en Villa Adelina, un hecho que lo obligó a regresar de inmediato a Buenos Aires. Sin embargo, tras el estallido mediático y la reciente pelea de su hija con Carmen Barbieri, Rial decidió retomar su descanso, esta vez con destino a La Habana.

Durante sus primeros días en la isla, Jorge Rial compartió imágenes de su estadía, mostrando que se encuentra disfrutando plenamente de su viaje. Además, asistió al Festival del Habano, un evento exclusivo para amantes de los mejores puros del mundo. Mientras tanto, desde la distancia, espera que Morena no vuelva a protagonizar otro escándalo que lo obligue a regresar nuevamente.

“Ella me dijo que lo hizo porque no tenía otra cosa que hacer, que necesitaba trabajar. Me indignó. Esa excusa no se la voy a aceptar nunca. No quiero que tenga privilegios, pero obviamente no la voy a abandonar”, había declarado el periodista a principios de febrero, luego de la detención de su hija en un hotel de San Telmo.

Fernando Burlando le habría cobrado a Jorge Rial una fortuna en dólares para sacar a su hija Morena de la cárcel. Se filtró la escalofriante cifra que el periodista le habría pagado al abogado para hacerse cargo de la defensa de la influencer.