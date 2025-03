Últimos días para ver Lo Sagrado en el Teatro Real

Julio Chávez presenta este fin de semana en el Teatro Real las últimas funciones de su obra “Lo Sagrado”. La obra se podrá ver este sábado 1 y domingo 2 de marzo a las 21 y 22:45 horas.

El actor se encuentra despidiendo su paso por el escenario principal del Teatro Real y la Agencia Córdoba Cultura tuvo acceso a una charla íntima con él.

El creador y director de “Lo Sagrado” sostiene que eligió traer su último espectáculo a nuestra provincia porque para él Córdoba es una gran plaza para el teatro en el país. “Así como Buenos Aires, Rosario, Mendoza y seguramente otras provincias, Córdoba es importantísima, no solamente para venir, sino porque Córdoba es en sí misma fundamental en el teatro, es casi obligatorio venir acá”, remarcó.

“Es una provincia autónoma, tiene teatro, tiene de hecho el Teatro Real con su elenco, tiene una escuela, hay muchísimas salas independientes y teatros hermosísimos como éste, El Libertador y La ciudad de las Artes. El Real es un hermoso teatro, es muy bonito, es muy acogedor, es muy amplio, es muy cómodo para todos nosotros, es un teatro, es un teatro como uno dice, guau, esto es un teatro”, agregó.

Chávez reveló además cuánto le gusta esta provincia. “Yo he hecho casi todos mis espectáculos acá, yo creo que es el sexto o séptimo, y me he sentido siempre muy cómodo y muy bien. Así que esta era una propuesta particular porque yo nunca vine cuatro fines de semana seguidos a Córdoba. Fue muy acertada la intuición de los productores que lo propusieron y también mi aceptación”.

Asimismo reflexionó que “fue una jugada muy positiva porque el espectador apoya el espectáculo y creo que esta sala es muy propicia y muy benévola para la presentación de esta obra”.

Chavez también mencionó la importancia de haberse instalado todo un mes en Córdoba. “Me siento muy contento de estar acá y muy bien. Entiendo que este teatro está teniendo una nueva directora, que nos ha recibido maravillosamente bien, y que estamos en los comienzos de un año complicado seguramente, y que uno es visita, pero entra dentro de una familia que tiene que prepararse para todo un año de trabajo, más los técnicos, toda gente que nos recibe, yo no sé si en una situación muy común, y que la verdad ha sido una experiencia muy buena, muy positiva, porque todos nos hemos puesto a trabajar, y eso hace que una vez más este teatro, con esta experiencia, se sume a algo muy positivo que yo he vivido aquí históricamente. Es un hermoso teatro, es muy bonito, es muy acogedor, es muy amplio, es muy cómodo para todos nosotros, es un teatro, es un teatro como uno dice, guau, esto es un teatro”, reveló sobre su estadía en nuestra Provincia.

Finalmente, Julio Chávez reveló además su definición de la obra: “Lo Sagrado es hoy una obra que yo te diría que casi es subversiva, porque tiene un pedido de disponibilidad al espectador, una invitación a un ejercicio del espectador, que hoy ese músculo está un poco adormecido, que es el ejercicio de la escucha, de la observación, de la reflexión, que no pasa ni por divertido ni pasa por triste, pasa por, en todo caso, una situación que atrapa un interés ético de pensamiento, que no tiene además ninguna invitación a irse para un lado o para el otro, sino que intenta poner muy serenamente una pregunta sobre el tapete”.