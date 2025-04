Feria del Libro: Leila Guerriero ganó el Premio de la Crítica

Buenos Aires. Una obra de no ficción, La llamada, fue el libro más votado por los críticos argentinos que se reunieron en la Feria del Libro para elegir lo mejor de 2024.

Tras varias rondas, en las que se barajaron nombres prestigiosos, se impuso la investigación de Leila Guerriero, que se centra en Silvia Labayru, una mujer que fue secuestrada por la dictadura y llevada la Escuela de Mecánica de la Armada. Labayru era parte de la Inteligencia de Montoneros y era hija y nieta de militares. Andaba, se cuenta en el libro, “con una pistola en el pantalón y una pastilla de cianuro en el bolso”.

Como explica la editorial del libro, Anagrama, en su página web: “En la ESMA, Labayru fue torturada, obligada a realizar trabajo esclavo, violada reiteradamente por un oficial y forzada a representar el papel de hermana de Alfredo Astiz, un miembro de la Armada que se había infiltrado en la organización Madres de Plaza de Mayo, un operativo que terminó con tres Madres y dos monjas francesas desaparecidas“.

La historia no termina allí: en 1978, Labayru es liberada y parte hacia Madrid. “Pero el infierno -dice la editorial- no había terminado. Los argentinos en el exilio la repudiaron, acusándola de traidora a raíz de la desaparición de las Madres".

Ese es el personaje cuya historia reconstruye Guerriero, una periodista nacida en Junín, provincia de Buenos Aires, en 1967, que tiene publicados libros como Los suicidas del fin del mundo, Cuba en la encrucijada, Opus Gelber y La dificultad del fantasma.

La llamada recibió, antes que el de la Crítica en la Feria del Libro de Buenos Aires, el Premio Zenda de Narrativa 2023-2024.