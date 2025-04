Una multitud disfrutó el show de Luck Ra en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. Unas 40 mil personal colmaron esta noche el predio del Parque de Asistencia del Rally en la costanera de Villa Carlos Paz, para disfrutar del show gratuito que dio Luck Ra a orillas del lago San Roque.

A pesar del clima frío, miles de personas comenzaron a llegar desde tempranas horas de la tarde, disfrutando de bandas como Malparidas, Barrio Mambo y La Kumbata, que hicieron la previa del la frutilla del postre, la presentación de Luck Ra. El cantante cordobés llegó en el marco del ciclo de conciertos organizado por Coca Cola.

"Me encanta venir a Carlos Paz. Siempre que era chico veníamos mucho para los boliches, así que me los conozco de memoria. Este lugar tiene algo especial”, afirmó el músico antes de subir al escenario.

Finalmente, Luck Ra desató la euforia de la multitud, con un show espectacular que calentó la fría noche carlospacense.

"No me hago el duro”, "Ya no vuelvas", “Hola Perdida”, y otros éxitos fueron cantados y bailados por la multitud. Además, el predio ofreció una variedad de opciones gastronómicas a través de distintos foodtrucks, que complementaron la experiencia musical y permitieron a los asistentes disfrutar de una jornada completa, que se desarrolló sin incidentes gracias a un importante operativo de seguridad.