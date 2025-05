El furor por El Eternauta llegó a Times Square

EE.UU. Acorde al sentido de su historia, el viaje de El Eternauta no tiene límites. A diez días de su estreno, la serie de Netflix, protagonizada por Ricardo Darín basada en la historieta de Héctor Oesterheld y Francisco Solano López, se convirtió en el producto de habla no inglesa más visto de la plataforma a nivel global. En redes, los debates sobre la trama, su mensaje, las frases, los personajes y demás aristas se multiplican y se reinventan. Y ahora, su visibilidad se reflejó en uno de los sitios más emblemáticos del mundo ubicado en la ciudad de Nueva York.

En una tarde gris, el rostro enmascarado de Ricardo Darín en modo Juan Salvo con el anuncio de la serie, domina Times Square en uno de los imponentes carteles luminosos que caracterizan al concurrido sitio de la Gran Manzana. Bajo el adaptado título de The Eternaut, sus ojos penetrantes contemplan lo que ocurre alrededor que se parece demasiado a lo que cuenta la historia. Una Nueva York gris, con una llovizna tenaz y hormigueo de peatones en el cruce de Broadway con la calle 43, con sus impermeables listos para lo que pueda suceder.

“Mirá cómo le bendecimos el Times Square a los de Nueva York, la cultura argentina y El Eternauta están en todos lados“, publicó en sus redes sociales chenetflix, la cuenta local de la plataforma que celebra a diario el éxito de la miniserie.

El posteo de la cuenta oficial de Netflix argentina con los comentarios de Carla Peterson, Florencia Bas y Mora Fisz

La publicación se llenó de reacciones positivas y, en una analogía futbolera, se festejó como un mundial. El hecho de que una producción local se sostenga en un escenario de alta competencia y se proyecte ante los ojos del mundo, es un motivo de orgullo para un país con una larga tradición en la industria audiovisual.

La alegría fue tal que ni Florencia Bas, la esposa de Ricardo Darín, quiso perderse el festejo y dejó su comentario. Lo mismo ocurrió con Carla Peterson, la expareja de Juan Salvo en la serie, quien agradeció con los emojis de las manos en alto y la bandera nacional. Y para completar el álbum familiar, Mora Fisz, quien interpreta a su hija Clara en la ficción, también rubricó el video con alegría y felicidad.

“Ojo que esto no es como la Estatua de la Libertad de Munro eh, esto es posta”, remata la cuenta oficial, linkeando con una de las imágenes más impactantes de la primera temporada. La delgada línea entre ficción y realidad no se detiene, ya que esta noche hay una convocatoria a la glorieta de Barrancas de Belgrano para recrear la emblemática escena.

A pocos días de su debut, la serie dirigida por Bruno Stagnaro se propuso derribar fronteras y vaya si lo está consiguiendo. En el resumen semanal de la plataforma Netflix, en el rubro shows de habla no inglesa, la serie de seis capítulos estrenada el 30 de abril (es decir, dos días menos de exhibición que sus competidoras) se transformó en lo más visto a nivel mundial.

En total, El Eternauta fue número 1 en trece países (Argentina, Brasil, Chile, República Checa, El Salvador, Italia, Panamá, Paraguay, Eslovaquia, España, Turquía, Uruguay y Venezuela) y alcanzó el Top Ten en 87 país. Fue vista 10.800.000 de veces, totalizando 58.300.000 horas de pantalla. La coreana Un Héroe Débil, alcanzó la segunda posición, pero quedó a varios cuerpos: la vieron 6.400.000 veces.