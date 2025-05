Artistas de Carlos Paz serán teloneros de Paulo Londra en el Movistar Arena

Matías Peralta (Monostrong) y Julián Morcillo Suárez (Saj) miran a la cámara y posan para una foto en la Plaza del Reloj de Villa Carlos Paz, el mismo lugar donde hace diez años atrás, se convertía en el epicentro de las cultura urbana a nivel local. Lo que nunca imaginaron por aquellos tiempos es que se convertirían en los máximos referentes del freestyle carlospacense.

Hoy son los protagonistas de una gran historia y se preparan para cumplir el sueño de miles: serán teloneros de Paulo Londra en el recital que brindará el próximo 7 de junio en el Movistar Arena en la ciudad de Buenos Aires.

Lejos de quedar seleccionados en un casting, llegaron con lo que mejor saben hacer: rapear. Lo hicieron ante la presencia del mismo Londra, quien los invitó a su show. Monostrong, acostumbrado a viajar y mostrarse en diferentes competencias, se anotó en la «Onlybars» en el Paseo Sobremonte, y sorprendió a todos.

Cuando «El Mono», como lo conocen todos, se consagró campeón, Londra le comunicó que sería su telonero. Saj es DJ y grabó las pistas de los diez temas del «Mono», así que lo acompañará sobre el escenario.

«Arranqué a los 13 años en la Plaza del Reloj. Me anoté un día y desde ese día, no frené. Empecé a presenciar eventos de hip hop con gente cantando en vivo y con instrumentos; las dos cosas siempre eran correlativas. Yo lo vivía más de cerca gracias al freestyle. Con Saj, nos conocimos en las plazas y con él organizamos la ANTICOPS»; contó el artista a EL DIARIO.

«En 2022, subimos un freestyle que gustó mucho y desde ahí seguimos. Tenemos una amistad y la verdad yo no estaría tanto en un estudio si no fuera por él. Cuando gané el otro día, no sabía que él nos iba a invitar a telonearlo en el Movistar Arena. No sabía cómo era. Uno de los productores de Paulo me mandó un mensaje y me preguntó si tenía un DJ, algo para el escenario, para las pistas y por supuesto, que sí, Saj, quien influye en que mi música. En cada producción que hice nunca me cobró, entonces es una forma de reivindicarlo a él, lo vi como una oportunidad para los dos. La realidad es que nunca hicimos un show sobre el escenario y estamos nerviosos, pero nos preparamos y estamos viendo cada detalle»; añadió.

Ambos jóvenes se vienen preparando en cada detalle, desde el sonido, lo visual, y todo lo necesario para dar el show de sus vidas. «Tenemos la oportunidad de sacarle todo el provecho, estamos haciendo algunas producciones audiovisuales en algunos lugares de Carlos Paz y sabemos que están todas las entradas vendidas. Obviamente, la gente va a ver a Paulo Londra y nosotros caemos de rebote, pero es una oportunidad y nos hace sentir que nuestro objetivo está más cerca de lo que pensamos»; recalcó «Mono».

Por su parte, Saj también habló de su participación y su relación con «Mono»: «Yo me dedico a la producción, grabo las bases de varios chicos de acá de Carlos Paz desde el año 2021. Empecé a rapear en el año 2015 y ahí conocí al Mono. Luego de la pandemia, un amigo del interior me empezó a enseñar y se dio el interés, así que me dieron ganas de llevarlo adelante. Trabajo con la gran mayoría de los chicos de Carlos Paz y estoy muy agradecido porque el Mono me eligió para ir con él».