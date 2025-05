Fito Páez y sus polémicas declaraciones contra artistas feministas

Buenos Aires. En una reciente entrevista radial, Fito Páez volvió a expresar su descontento con el reggaetón, al calificarlo como “la música del puto mercado”. Además, apuntó contra las feministas que bailan este género y cuestionó su coherencia al pedir apoyo en sus luchas.

“Esa música de una sola nota que tocás, que es el puto mercado, y esa música de una sola nota que está generando el mundo, a mí me aburre”, afirmó el rosarino. La conductora, Julia Mengolini, añadió: “Se llevaron puesta la armonía y la melodía y quedó solo el ritmo. Y ni siquiera entramos en las letras, mamita”.

Páez profundizó su crítica al señalar: “Sobre todo las chicas colegas sepan que están peleando una cosa y después bailando otra. Si decidís bailar esa, que te van a perrear y te van a garchar toda la noche, entonces es problema tuyo y cuando vayas a defender los derechos al congreso no me pidas que te apoye”.

El artista también hizo referencia a una anécdota sobre el director Rainer Werner Fassbinder, quien se negó a apoyar una causa feminista argumentando que la lucha debía ser entre los que tienen y los que no tienen. “En la medida en que no juntan sus peleas con otras peleas, a mí no me va a interesar”, concluyó el músico, resaltando la importancia de la coherencia y la unión en las luchas sociales.