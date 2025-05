Scorsese filmará un documental sobre el Papa Francisco

EE.UU. Tras la muerte del papa Francisco a los 88 años, Martin Scorsese emitió un comunicado que refleja la profundidad del lazo entre ambos.

“Fue, en todos los sentidos, un ser humano extraordinario. Reconocía sus fallas. Irradiaba sabiduría y bondad. Tenía un compromiso inquebrantable con el bien”, escribió el director en un texto difundido por Variety.

Por si fuera poco, el director valoró especialmente la apertura del Papa a seguir aprendiendo y su práctica constante del perdón.

“Sabía que la ignorancia era una plaga terrible para la humanidad. Así que nunca dejó de aprender. Y nunca dejó de iluminar. Tuve la suerte de conocerlo, y extrañaré su presencia y su calidez. La pérdida para el mundo es inmensa. Pero dejó una luz, y esa luz nunca podrá extinguirse”, expresó.

Ahora, unos días después de la muerte del pontífice, Martin Scorsese anunció este miércoles que honrara la memoria del papa Francisco con un proyecto profundamente íntimo y culturalmente ambicioso: Aldeas—Una Nueva Historia.

El nuevo trabajo cinematográfico del director será un documental que narrará el vínculo entre el papa y el cine, así como su papel en la promoción de la educación y la paz a través del arte.

El proyecto será producido por Aldeas Scholas Film y Sikelia Productions (propiedad de Martin Scorsese) y se basará en múltiples conversaciones entre el director y el papa, incluyendo lo que serían las últimas entrevistas en profundidad de Francisco frente a cámara antes de su fallecimiento el 21 de abril.

La película se centrará en Scholas Occurrentes, una organización internacional sin fines de lucro fundada por el papa en 2013. El objetivo de esta red educativa es fomentar la “Cultura del Encuentro” entre los jóvenes a través de proyectos creativos e inclusivos.

Entre ellos destaca Aldeas, una iniciativa que impulsa a jóvenes de todo el mundo a crear cortometrajes como medio de expresión y reflexión comunitaria. En el documental, se podrá ver a jóvenes de Indonesia, Italia y Gambia participar activamente en estos talleres de cine.

Es así que Martin Scorsese, quien mantuvo un vínculo cercano con el papa Francisco a lo largo de los años, expresó la urgencia de este tipo de diálogo intercultural.

“Ahora, más que nunca, necesitamos hablar entre nosotros, escucharnos unos a otros de manera intercultural. Una de las mejores maneras de lograr esto es compartiendo las historias de quiénes somos. El cine es el mejor medio para hacerlo”, aseveró.

Aunque no se ha anunciado una fecha de estreno, el documental se perfila como una obra de profundo valor simbólico y espiritual. Refleja tanto el compromiso de Scorsese con los temas trascendentales —tal cual hizo en Silence y La última tentación de Cristo— como la convicción del papa Francisco de que el arte, en especial el cine, puede ser un vehículo de transformación social y reconciliación cultural.

En mayo de 2023, Martin Scorsese se reunió con el papa Francisco durante una audiencia privada en el Vaticano, que dejó una marca indeleble tanto en el Pontífice como en el director.

El gesto que más conmovió al Papa no fue cinematográfico, sino profundamente humano: Scorsese asistió acompañado de su esposa enferma, priorizando su bienestar sobre cualquier reconocimiento profesional.

“Él, que era la gran estrella, dijo: ‘Esto es lo que me interesa, esto está antes que todas mis películas, que todos mis éxitos. Esta mujer, esto es mío. Es una prioridad’”, relató Francisco visiblemente emocionado en el documental Historias de una generación, producido por Netflix.

Incluso, el Pontífice consideró ese acto de amor como un gesto que “merece más premios que sus películas, que son excelentes”.

Durante esa visita, el director también evocó su admiración por El evangelio según San Mateo de Pier Paolo Pasolini, y reflexionó sobre su propia obra, en particular La última tentación de Cristo (1988) y Silencio (2016), esta última proyectada en el Vaticano ese mismo año.