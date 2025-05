La Justicia suspendió el estreno de la serie sobre la vida de Carlos Menem

Buenos Aires. El juez civil Carlos Goggi ordenó la suspensión del estreno o cualquier tipo de difusión de “Síganme”, la serie de la plataforma Amazon Prime Video que cuenta la vida del ex presidente de la Nación Carlos Sául Menem. Lo hizo en la causa por la sucesión de los bienes de quien fue dos veces jefe de Estado en la década del 90 y falleció en 2021.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el magistrado dictó ayer una medida cautelar a pedido de Carlos Nahir Menem, uno de los hijos del ex presidente. El motivo es que sus abogados quisieron conocer detalles de cómo se habían cedido los derechos para el uso del nombre y la imagen en la realización de la serie y no había logrado obtener respuesta.

Esos derechos, entre otros bienes, forman parte de la sucesión, hoy en disputa judicial con Zulemita, otra de las hijas del ex presidente, que el mes pasado tuvo que ir a una audiencia judicial para responder los reclamos de su hermano sobre los bienes en disputa.

Según las fuentes consultadas, la representación de Carlos Nahir -a cargo del abogado Pablo Vidal Taquini- no logró obtener respuesta sobre cómo las productoras Claxson Argentina S.A. y Yulgok Media obtuvieron los derechos de Menem para hacer la serie a pesar de los oficios contestados. Hubo una versión de que fueron cedidos de palabra pero sin ninguna documentación que lo respalde.

Carlos Nahir también planteó que no dio consentimiento para hacer la serie de su padre que se iba a estrenar en 2025 pero todavía sin fecha. A fin del año pasado se conoció el primer adelanto que tiene al actor al actor Leonardo Sbaraglia en el papel de Menem.

El juez Coggi aceptó el planteo. Consideró que por los derechos para una serie se pagan regalías y que por tratarse de Menem una persona fallecida eso le corresponde a sus herederos y que uno de ellos -Carlos Nahir- denunció no tener información sobre cómo esos derechos se cedieron.

Así, el magistrado le envió oficios a Claxson Argentina S.A., a Yulgok Media de Argentina, a Amazon Prime Video y a Mariano Varela, creador y uno de los productores de la serie, para que informarles de la suspensión del estreno o difusión de “Síganme” tanto en Argentina como en otro país. La medida, aclaró el juez en su fallo, es hasta que se conozca cómo se cedieron los derechos para hacer la serie.

La decisión se dio dentro de la causa judicial por la sucesión de Menem, quien falleció el 14 de febrero de 2021 a los 90 años. Los herederos reconocidos por la justicia fueron son sus tres hijos -Zulemita Menem, Carlos Nair Menem, Máximo Saúl Menem Bolocco- y su nieta Antonella Carla Menem Pinetta, hija del fallecido Carlitos Menem.

En la causa se busca establecer cuál era el patrimonio que tenía el ex presidente al momento de morir. Zulemita Yoma públicamente dijo que administraba algunos de ellos como la famosa casa “La Rosadita” en la ciudad de Anillaco, en la provincia de La Rioja. Por eso, la administradora de la sucesión, María Inés Barcus, le solicitó que conteste una serie de pedidos vinculados a los bienes del ex presidente. Además de que solicitó información a distintos registros públicos.

Pero Zulemita nunca respondió y Nahir Menem sostuvo en la causa que su hermana muestra un “absoluto desinterés y aun despreciando en destino de los fondos en autos sobre el destino que pueda darle la administradora, conducta que ya debemos interpretarla como una burla a todos y cada uno de los pedidos e intimaciones ordenadas”.

Por eso el juez Coggi citó personalmente a Zulemita Yoma a una audiencia el 23 de abril pasado con el resto de las partes. La mujer concurrió pero las fuentes consultadas señalaron que no aportó información sobre los bienes del ex presidente. El magistrado le pidió a las partes que sigan en conversaciones para poder avanzar en la sucesión de los bienes.

Entre los hermanos Zulemita y Nahir hay una disputa pública que incluye causas judiciales. En algún momento tuvieron buena relación -inclusive él trabajó en una de las concesionarias de autos de ella- pero la pelea por la sucesión los distanció. Hoy Nahir tiene prohibido nombrar públicamente a su hermana. Desde marzo pasado, una jueza penal le ordenó que no la mencione ni tenga contacto con ella.

La decisión se tomó en una causa que inició Zulemita Menem contra Nahir por hostigamiento por sus dichos públicos sobre la sucesión en la que la acusó de manejos espurios. A su vez, Nahir Menem la denunció penalmente por esos manejos irregularidades y fue sobreseída.