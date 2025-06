Rocío Robles confesó que "está saliendo" con Adrián Suar

La ex participante del Bailando no tuvo problemas en confesar que mantiene una relación desde hace alrededor de un año con el reconocido productor y actor. Qué dijo Rocío Robles sobre Suar y cómo es su vínculo.

Un nuevo noviazgo sorprendió al mundo del espectáculo. Se trata de, nadie más ni nadie meno que de Adrián Suar, histórico productor general de El Trece.

Según reveló la periodista Paula Varela, el actor y director está saliendo, desde el año pasado, con la modelo Rocío Robles. Si bien él fue consultado, no se animó a ponerle un rótulo a la relación, aunque dejó vislumbrar que algo hay. “El día que esté de novio lo voy a decir. No hay título, me encantaría tirarte un título, pero no hay título”, confesó Adrián.

Ahora se conoció la palabra de la otra parte. Yanina Latorre le escribió a Robles para que confirmase el romance y lo hizo, aunque no quiso dar demasiados detalles.

“Nos conocimos así. No tengo mucho que contar. Me gustaría que lo busquen a él, que hoy va al teatro”, le respondió la bailarina.

Seguidamente, optó por tirarle la responsabilidad al productor pidiendo que hablen con él. “Pregúntenle a él. A mí esta situación me estresa bastante. Yo no hablo de mi vida privada hace mucho. Él puede decir lo que quiera”, dijo Rocío. Aunque, al mismo tiempo, confirmó la relación con Suar: “Yo lo quiero un montón. Es amoroso, un caballero y muy buena persona conmigo. Estamos saliendo”, expresó.

Para cerrar, Robles aseguró que todavía no hay título, aunque sí un acercamiento desde hace varios meses. “De novios no, estamos saliendo. No quiero decir nada más, falta un montón para poder decir algo”, afirmó.