Habló Cacho Deicas y dijo por qué no vuelve a Los Palmeras

El cantante Cacho Deicas decidió romper el silencio, hizo un fuerte descargo en las redes sociales y dio a conocer por qué no volvió a Los Palmeras. La voz histórica del grupo santafesino sufrió un ACV durante el pasado mes de enero y utilizó su cuenta de Instagram para reconocer que mantiene «diferencias» que lo alejaron de la banda.

«Debido a las constantes consultas, y siempre agradeciendo la preocupación, aclaro algunas cuestiones relacionadas a mi ausencia en el grupo»; anunció el vocalista, quien agregó: «Me enviaron una serie de requisitos para que yo pueda volver al grupo, que iban en contra del proceso de recuperación que estoy pasando y de mi libertad para poder utilizar mis redes sociales, entre otras cosas».

Al haber rechazado estos requerimientos, Deicas aseguró haber recibido una carta documento donde Marcos Camino le pedía que se alejara del grupo por no poder cumplir con los shows pactados.

«Estamos en este proceso, el cual no tiene nada que ver con mi estado de salud, sino con cuestiones ajenas que hacen que no pueda estar con el grupo al cual le dediqué (y siempre fue mi deseo) seguir dedicándole toda mi vida. Pero lamentablemente, a veces los intereses de unos y de otros no coinciden»; completó.