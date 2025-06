Guns N’ Roses regresará a la Argentina en octubre

País. En un regreso esperado por miles de fanáticos en tierras argentinas, la legendaria banda Guns N’ Roses se presentará en Buenos Aires el próximo 17 de octubre de 2025. El evento tendrá lugar en el Palacio Tomás A. Ducó, el estadio de Huracán, como parte de su gira mundial “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things”. De la alineación original que conquistó el mundo en la década del ‘80 estarán Axl Rose, Slash y Duff McKagan. Completan la formación actual Richard Fortus en la guitarra rítmica, Dizzy Reed y Melissa Reese en los teclados, y Isaac Carpenter en la batería.

Los boletos para esta octava visita de la banda estarán disponibles para adquirir en una preventa exclusiva para clientes del Banco Nación Visa un banco a partir del 23 de junio hasta agotar stock mediante la plataforma allaccess.com.ar, ofreciendo seis cuotas sin interés y un 15% de descuento. La venta general comenzará el 24 del mismo mes y abarcará todos los medios de pago. Los organizadores DF Entertainment, Ake Music y Mercury Concerts garantizarán que los seguidores disfruten de un espectáculo de primer nivel.

En esta ocasión, el tour latinoamericano de Guns N’ Roses comenzará el 1 de octubre en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica, seguido por presentaciones en el Estadio Cuscatlán de San Salvador el 4 de octubre, y el recinto Vive Claro en Bogotá el 7 de octubre. Luego, la banda se dirigirá al Estadio Atanasio Girardot en Medellín el 11 de octubre, antes de llegar a Santiago, Chile, el 14 de octubre.

Después de Argentina, la gira continuará el 21 de octubre en la Arena Opus de Florianópolis, Brasil. El 25 de octubre, el espectáculo se trasladará al Allianz Parque en São Paulo, seguido del 28 de octubre en la Pedreira Paulo Leminski en Curitiba. Cuiabá será testigo de la actuación en la Arena Pantanal el 31 de octubre, seguida de Brasilia el 2 de noviembre en la Arena BRB. Finalmente, la banda tocará en el Estadio Nacional de Lima el 5 de noviembre y cerrará el ciclo latinoamericano en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México el 8 de noviembre.

El tour “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things” ha llevado a la banda por escenarios internacionales desde el 1 de mayo, comenzando en Incheon, Corea del Sur. Han recorrido Asia y Europa, debutando en países como Arabia Saudita, Georgia, Lituania y Luxemburgo. Sin duda, la presencia de Guns N’ Roses vuelve a demostrar su capacidad para conectar con audiencias a nivel global y mantiene vivo su legado en la historia del rock.