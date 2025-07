«Mecha» celebró el renacer del freestyle en Villa Carlos Paz

«Mecha» es uno de los máximos referentes de la movida urbana en la Argentina y logró trascender las fronteras de Villa Carlos Paz. Días atrás, volvió a la ciudad para acompañar la semifinal de la Copa Argentina Red Bull, se mostró emocionado por el crecimiento de la movida local y destacó el reconocimiento que el freestyle logró en los últimos años.

«Antes éramos los pibes sin futuro y ahora nos reconocen»; expresó el artista, en diálogo con EL DIARIO.

Tras haber paseado por todas las plazas para rapear sus versos, «Mecha» se posicionó en el centro de la escena y elogió el trabajo de gestión que lleva adelante su amigo «MonoStrong».

Sobre lo que fue la semifinal de la Copa Red Bull, en la Plaza Belgrano, aseguró: «Siempre es un placer compartir estos eventos históricos, donde alguno se va a su casa más feliz que ganando una compa normal. No es algo que se frecuentara mucho cuando nosotros empezábamos, antes no existía. Me da mucha felicidad verlo manifestado en una plaza, en Carlos Paz, donde hemos ranchado tanto tiempo y siempre se nos ha juzgado o han tardado en darnos una mano. Hoy ver a toda la ciudad junta, en comunidad, unida por un mismo propósito, es algo emocionante. Se lo comentaba al Mono antes de la competencia. Es algo histórico y no me lo hubiese perdido por nada».

Consultado sobre el prejuicio en torno a la música urbana que se quebró en los últimos años, «Mecha» reflexionó: «Antes, nosotros éramos unos pibes sin futuro, éramos unos guachines de mierda. Le decías a un padre, quiero ser freestyler y era imposible. A mi me pasó y hoy la realidad es muy distinta, porque se puede vivir el freestyle. Yo soy uno de los privilegiados en la Argentina que puede comer y vivir de improvisar versos. Yo creo que hoy los padres del campeón le van a decir que se le siga metiendo un poco más. Está saliendo de acá, del interior de Córdoba, de Carlos Paz. Están saliendo muchos chicos últimamente y hace muy poco, lo vimos al Mono haciendo historia en el Movistar Arena».

«Carlos Paz tiene una diferencia con otras ciudades, tiene un referente que se hizo cargo de la escena. En eso, tenemos que felicitarlo al Mono porque es un motor muy importante de la movida. Es un referente en la ciudad, se hizo cargo de la organización, de enseñar, de moverse, de mostrarle a los pibes cómo se movía y educar. Quiero felicitarlo de corazón»; completó.