Murió Connie Francis, ícono del pop estadounidense en los años 50

EE.UU. Connie Francis, figura central en la música popular estadounidense desde la década de 1950, falleció a los 87 años, según anunció su representante Ron Roberts a través de la cuenta oficial de la artista. La familia y su círculo cercano optaron porque los seguidores fueran los primeros en conocer la noticia. La causa del deceso no fue revelada. En los meses previos, Francis había comunicado a sus seguidores que atravesaba problemas de salud y hospitalizaciones, de acuerdo con NBC News.

La artista, cuyo nombre de nacimiento era Concetta Rosemarie Franconero, obtuvo fama internacional con temas como “Who’s Sorry Now?”, “Stupid Cupid”, “Where the Boys Are” y “Pretty Little Baby”. En 2024, su legado musical alcanzó a nuevas generaciones después de que su canción “Pretty Little Baby” se volviera tendencia global en TikTok, según Variety.

Reconocida por su trayectoria en la música y el cine, Francis también fue noticia por experiencias personales marcadas por episodios de violencia, cuestiones de salud mental y una vida personal expuesta públicamente. De acuerdo con CNN, la cantante mantuvo su actividad profesional y su presencia en redes sociales hasta meses antes de su muerte.

La causa de la muerte de Connie Francis no ha sido informada oficialmente por sus representantes ni por su entorno familiar. En los meses previos a su fallecimiento, la artista había divulgado en sus redes sociales problemas de salud asociados a dolores físicos y movilidad reducida. Francis ingresó en el hospital en varias ocasiones y fue trasladada a cuidados intensivos para someterse a estudios médicos, según declaraciones públicas. Su última comunicación con los seguidores se produjo el 4 de julio de 2025, donde reveló sentirse “mucho mejor” después de una noche en observación.



Una extensa trayectoria

Connie Francis, nacida el 12 de diciembre de 1937 en Newark, Nueva Jersey, inició su carrera artística desde la infancia animada por su padre. Desde pequeña, participó en concursos de talentos y programas de televisión como “Arthur Godfrey’s Talent Scouts” y “The Perry Como Show”, según AP News. Durante su adolescencia, firmó contrato con MGM Records y, tras unos lanzamientos sin impacto, alcanzó la fama mundial en 1958 con su interpretación de “Who’s Sorry Now?”. La canción escaló posiciones cuando Dick Clark la promocionó en su programa “American Bandstand”.

Entre sus títulos más reconocidos figuran “Stupid Cupid”, “Everybody’s Somebody’s Fool”, “Frankie”, “Lipstick on Your Collar” y “Breakin’ in a Brand New Heart”. Francis se convirtió en la primera mujer en alcanzar el puesto número uno en la lista Billboard Hot 100 con “Everybody’s Somebody’s Fool”. Asimismo, grabó álbumes y sencillos en varios idiomas, entre ellos italiano, español, alemán e yiddish, consolidando una carrera internacional, de acuerdo con Variety.

Francis fue una pionera de la música pop estadounidense y una de las primeras artistas femeninas en lograr una proyección internacional sostenida.

En 2024, la grabación de “Pretty Little Baby” protagonizó un fenómeno inesperado viralizándose entre usuarios jóvenes en TikTok, lo que llevó a la canción a uno de los primeros lugares en las listas de Spotify e iTunes en Estados Unidos. Connie Francis agradeció públicamente la respuesta a la canción, expresando sorpresa por el impacto y el alcance de su repertorio más de sesenta años después de su grabación, según NBC News.