Graciela Borges se sumó a la polémica entre Susana Giménez y Graciela Alfano

Buenos Aires. Susana Giménez prendió el ventilador el último viernes y se despachó contra Graciela Alfano por un inusual motivo acerca de quién era la dueña del tapado de piel que vistió la exfuncionaria del menemismo, María Julia Alsogaray, para la famosa tapa de la revista Noticias. En el medio de esa historia quedó Graciela Borges, la otra señalada como propietaria de la prenda.

La diva del cine eligió su cuenta de Instagram para referirse al tema que surgió a propósito de la serie de Carlos Menem en Prime Video, en donde Monna Antonópulos interpreta a la exsecretaria de Medio Ambiente del entonces presidente. Desde sus stories, replicó un mensaje de Gabriela Cerruti, autora de la biografía El jefe. Vida y obra de Carlos Saúl Menem.

“No quiero entrar en la polémica de divas, pero el tapado es de Graciela Borges. Estaban Susana Giménez y ella en Las Leñas. Hicieron fotos con los dos tapados y usaron el de Graciela Borges porque el de Susana era negro y quedaba rara la tapa. ¡Lo siento, Graciela Alfano pero vos no estabas ese día!“, escribió la exportavoz de la presidencia, mensaje que fue reproducido por la propia actriz de La ciénaga y El cuento de las comadrejas.

Graciela Borges, ante las cámaras de Los profesionales de siempre (El Nueve), ya había sido tajante sobre la famosa prenda de la exfuncionaria. “El tapado era mío, yo lo llevé esa noche”, señaló, tajante. Pero el conflicto sumó una tercera voz. “A mí me interesa lo que está diciendo la Alfano sobre la piel que usó en una tapa de revista... es mi tapado, no es de la Alfano. Ella no estaba ahí”, dijo, por su parte, Susana cuando ingresaba a la función de Rocky el último jueves.

Graciela Alfano siguió firme con su versión. “En esa época, los tapados de piel se guardaban en refrigeración. Un día me llama la peletería y me dicen que van a hacer una producción con María Julia, que si puedo prestar uno. Después me avisan que usaron uno de mis tapados. Veo la foto y era el mío, aunque con Photoshop lo hicieron más marrón”, relató, en Puro show (Eltrece). “María Julia misma me confesó después que no podía creer que fuera mi tapado. ¡A ella le fascinaba verse como sex symbol! Sé que estaba enamorada de Menem, y quién no, si era tan seductor”, enfatizó.

Los dichos de la exjurado del Bailando provocaron el estallido de la diva en LAM, quien aprovechó para pasar viejas facturas: ”Ya me cansé de esta mina porque ya me hizo tantas cosas. Tantas. Inclusive, brujerías. Inmundicias, como las que hace siempre”, arrojó, hablando por primera vez de un enfrentamiento de décadas.

“Entonces me hartó. Me dijo que el que le había dicho que yo la quería echar de un restaurante en Miami fue el de relaciones públicas del restaurante. ‘No podés creerle al de relaciones públicas, que yo no lo vi ni hablé con él nunca. ¿Por qué decís eso?’. Así terminó la conversación”, señaló. “No hables más de mí, te lo pido por favor. No somos amigas. Nunca fuimos amigas. Siempre me envidió. Me trató de matar, de hacer brujerías. No lo logró ni lo va a lograr porque no tiene talento. No llegó porque no tiene talento. Habla de una carrera de 40 años ¿Qué carrera? ¿Qué carrera? Bueno, nada más. Yo me calenté... porque nunca lo hago", disparó.

“Yo tengo 28 tapados de piel. ¿Qué voy a precisar un tapado de piel de esta piojosa? ¡Por favor! Y menos que lo sacó del frigorífico. ¿Lo tenía en el fridge? ¿El único tapado de piel que tiene lo guarda en el frigorífico? ¡Basta!“, disparó.