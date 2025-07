Graciela Alfano dijo que está pensando en hacerle juicio a Susana Giménez

Buenos Aires. Lejos de apaciguarse, el conflicto entre Graciela Alfano y Susana Giménez sumó un nuevo capítulo. Esta vez, fue la exvedette quien rompió el silencio en Infama (América TV) y apuntó directamente contra la diva de los teléfonos, a quien acusó de haberla agredido verbalmente sin provocación alguna. “Estoy pensando en hacerle un juicio”, adelantó, visiblemente indignada tras las declaraciones de Susana en LAM, donde la acusó de hacerle brujerías, de envidiarla y de haber intentado hacerle daño durante décadas.

“No necesitamos ningún barro de estos para nada. Nadie se quiere colgar de nadie”, comenzó diciendo Graciela, al referirse a los dichos que recibió de la diva. “Yo no vine acá a responder, porque estas cosas no se responden. No le tiré ni un Chaski Boom y me dio con un misil Exocet que no entiendo nada. Quiero decir que a estas personas hay que ponerles un límite. Esto es un acto de violencia”, lanzó en diálogo con el ciclo de América, en referencia directa al furioso llamado telefónico que realizó la conductora a LAM, donde se despachó con todo tipo de acusaciones.

Según Alfano, la agresión no solo fue inesperada, sino que también ocurrió en un contexto que nada tenía que ver con ella: “Nadie la mencionó y de la nada, agarró un micrófono y me insultó en una nota en Rocky. Le estaban preguntando por Pergolini, por Rial, y ella ya se estaba yendo. Pegó la vuelta, tomó el micrófono y le agarró algo, endemoniada contra mí”.

En ese descargo radial que dejó a todos en LAM en shock, Susana no ahorró calificativos. Se refirió a Alfano como “mentirosa patológica” y la acusó de haberle hecho brujerías. “Me trató de matar, me hizo brujerías, pero no lo logró porque no tiene talento”, disparó la presentadora, además de decir que Graciela siempre la envidió y que no merecía ser saludada en un restaurante porque “¿quién es para que la salude?, ¿la Presidente?”, exclamó, indignada.

La exjurado del Bailando, por su parte, respondió en televisión con un tono crítico pero sin levantar la voz. “Si me llama, ella o Graciela Borges, y me dice ‘el tapado era el mío, vos estás confundida, hay dos tapados iguales o parecidos’, la cosa termina acá. No pasa nada, somos gente grande... por un tapado de los años noventa”, reflexionó, en referencia al origen de la pelea: el abrigo que usó María Julia Alsogaray en la tapa de la revista Noticias durante la era menemista.

Finalmente, dejó en claro que este tipo de ataques no pueden seguir siendo tolerados: “Yo construí la carrera, yo construí a Graciela Alfano. Ella construyó a Susana Giménez. Me encanta ser Graciela, pero nunca quise ser Susana Giménez”, afirmó, diferenciándose tajantemente de su rival. Y cerró con una advertencia contundente: “Estoy pensando en hacerle un juicio”.