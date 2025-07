Pan casero y circo criollo: Los 5ntrato y el triunfo del humor «chuncano»

Cuando se da sala y uno se introduce en el espacio teatral, algo ajeno a los ojos, invisible, como un aroma o una idea, presagia un momento imperecedero…y al abandonarla, cuando la obra llegue a su fin y el aplauso se sostenga firme como un muro, ese presagio se habrá materializado.

Los 5ntrato en escena son la cabal demostración de lo que el trabajo teatral de dientes apretados puede llegar a producir. Sí, de acuerdo - me dirá cualquier espectador que los haya visto -, pero sin el talento de estos muchachos, cualquiera de estas puestas podría disolverse como un amor juvenil de primavera…Efectivamente, es cierto, la capacidad técnica y la convicción para caminar sobre la hoja de ruta del libro elegido, de Gonzalo Manzanares, Santiago Pérez, Nicolás Palacio y Federico Lucero no se replica por pura voluntad, hace falta la robustez actoral que en estos ex hijos de la Semana del Estudiante, en su Villa Dolores natal, se encuentra en exceso.

Todo comienza antes de que salten a escena, siempre, pero es ya sobre las tablas cuando Los 5ntrato dispondrán del escenario como una hoja en blanco sobre la que van a trazar enredos, melodías, imágenes nostálgicas, proyecciones, pasos en falso de falsos ineptos, porque los cuatro actores componen un dispositivo muy complejo de competencias artísticas.

El próximo viernes 25 de julio vuelven a la bella sala del Centro Cultural Córdoba, en Poeta Lugones 395, a las 21 horas, en el marco del XVIII Festival Pensar con Humor. Traen «Pan casero y circo criollo», añoranzas de un tiempo gentil y sin regreso.

«El circo criollo llega a su fin. Ellos recuerdan su vida de trashumantes. En los vestuarios de las obras aparece jugando la historia de un país. La realidad de una sociedad, las ideas, los encuentros y las desavenencias. Solo el corazón admite el deslumbre por donde Américo, Camilo, Benjamín y Osvaldo emprenden el camino»; dicen Los 5ntrato, que con la tutela artística de Sergio Besso, dramaturgo y director, vienen desalojando a pura pericia las conjeturas sobre los alcances de un teatro hecho por «chuncanos», transformándolas en puro deleite, ese que nos hace abrir grande la boca cuando se instala sin pedir permiso.