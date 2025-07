Falleció Ozzy Osbourne, leyenda del rock y cantante de Black Sabbath

Reino Unido. El cantante y fundador de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, murió este martes a los 76 años, informó The Guardian. El afamado artista había brindado su último concierto el 5 de julio en el estadio Villa Park, en Birmingham, en un evento benéfico titulado “Back to the Beginning”. Osbourne padecía Parkinson.

La familia emitió un comunicado sobre el fallecimiento del cantante, al que accedió Sky News y replicó Reuters. “Con más tristeza que las palabras pueden expresar, informamos que Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Estaba con su familia y rodeado de amor. Pedimos a todos que respeten nuestra privacidad", expresa el documento.

Nacido el 3 de diciembre de 1948 en Birmingham, Inglaterra, Osbourne alcanzó reconocimiento internacional como vocalista de la banda Black Sabbath, formada en 1968, considerada una de las pioneras del heavy metal. Su participación en discos como Black Sabbath (1970), Paranoid (1970) y Master of Reality (1971) fue clave en la consolidación del estilo del grupo, caracterizado por una sonoridad densa y letras vinculadas a temas sociales.

En 1979, tomó la determinación de separarse del grupo debido a problemas personales y comenzó una carrera solista. Su primer álbum, Blizzard of Ozz (1980), tuvo una destacada recepción comercial y crítica, y marcó el inicio de una etapa que incluyó múltiples discos, giras internacionales y colaboraciones con músicos reconocidos.

Desde 2019, enfrentó problemas de salud vinculados a la enfermedad de Parkinson, lo que lo obligó a cancelar presentaciones y reducir su actividad pública. Su última actuación había sido hace dos semanas atrás en el Reino Unido, donde se reunió con los integrantes originales de Black Sabbath en un evento benéfico.

La acidez de su humor, su capacidad para instalarse como paradigma de los excesos y como un príncipe de las tinieblas hizo que su fama trascendiera épocas y generaciones. El personaje y su música sostuvieron un correlato que encantó a sus seguidores. Se convirtió en un personaje carismático, capaz de imponerse como líder de un movimiento que no buscaba líderes, pero que aceptó a un referente con sus características.