Jazmín Galíndez, la joven de Punilla que llegó a La Voz Argentina

Jazmín Galíndez tiene 20 años y es oriunda de Parque Siquimán. La joven cantante cursó sus estudios secundarios en el colegio IESS de Villa Carlos Paz y se hizo conocida por los videos que grabó en plena pandemia y que la llevaron a ganarse un lugar en los festivales del país. Ahora, fue seleccionada en un casting y se presentó en La Voz Argentina.

En la emisión del pasado lunes 21 de julio, la joven cantó ante la mirada de los jurados Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Luck Ra, Ale Sergi y Juliana Gattas. Si bien no pasó a la siguiente instancia, tendrá la oportunidad de volver a participar si logra el apoyo del público en las redes sociales.

Más allá del resultado, Jazmín dijo que vivió «un gran sueño» y agradeció la oportunidad que le dieron. «En el momento del casting, que fue en marzo, yo no tenía nada de fe. Llevaba varios meses parada con la música y pensaba: ´¿Para qué voy a ir si no voy a quedar?´. El primer día de audiciones empecé a ver videos y mis hermanas me presionaron para que vaya y fui, sin nada preparado. Pasamos todo el día en Córdoba, me presenté con algo propio, original y me fue bien».

«Dos semanas después, tenía mensaje de la productora. Me mandaron los pasajes y todo lo que tenía que mandar: mi historia de vida, fotos y ensayos. Conocí un montón de amigos y luego llegó el día de la grabación. Estuve tranquila todo el día, pero cuando se abrió la puerta del escenario, me comieron los nervios. Nunca había estado en un programa así, es algo imponente. Yo pensaba que me iba a ver todo el país y sentí mucha presión, me quedé sin aire. Estoy segura que podría haberlo hecho mil veces mejor, pero lamentablemente, nadie se dio vuelta»; añadió.

«Yo los entiendo, sé que podía salir mejor. No se vio eso en el programa, pero me pidieron otra canción y canté cuarteto; salió re lindo. Si la gente me da su apoyo, puedo volver y ojalá logre el apoyo necesario en las redes»; completó.