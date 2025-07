Crece el escándalo entre Mauro Icardi, la China Suárez y Natasha Rey

Mundo. Los escándalos de la pareja que conforman Mauro Icardi y la China Suárez no parar de sucederse. Si algo le faltaba al futbolista es que se divulgara un video íntimo de sus partes, el cual se hizo viral en cuestión de segundos… pero el escandaloso trasfondo tiene que ver con la aparición de una amante.

Nastasha Rey, armó una enorme polémica en torno a la vida de Icardi, dado a que también se metió en el medio de la China Suárez. Empero, el futbolista ya habló con sus abogados y trabaja en cuáles serán los próximos pasos a dar.



La acusación a Wanda Nara

En ese marco, Ángeles Balbiani, panelista de Puro Show, contó detalles durísimos de esta cuestión. Lo que primero se destaca es que el video es real, se trata de Mauro -ya que él se lo tuvo que admitir a sus abogadas- pero la denuncia que planea iría directo contra , de quien creen que filtró el video.

“Obviamente van a ir contra esta mujer, Natasha Rey, porque lo que dicen que este video fue enviado por Icardi a Wanda, y que se llama ‘por...-extorsión’-. Pero la particularidad de esto, es que no se va a hacer la denuncia solamente en Argentina, sino que también en Italia”, expuso .

En un escándalo que se podría seguir desarrollando en los próximos días, el hecho que Icardi haya admitido que ese video es de él, también repercutió mucho. De hecho, consideran que Wanda fue quien se puso en contacto con Natasha y le envió el video con fines de perjudicar al papá de sus hijas más chicas.

“El video es real, sí porque sino no hace una denuncia. Me metí a ver cómo es la legislación. En Argentina la pena puede variar entre 10 y 3 años, con una multa, cuando hablamos de tres años, es que no es excarcelable”, sostuvo la panelista.

Y al finalizar con su información, destacó más detalles de la denuncia que llevará a cabo Icardi para detener a Wanda: “Pero cuando me meto a ver la legislación en Italia, es más fuerte. Ese video lo mandó él a ella, no es inteligencia artificial”.