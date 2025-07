Carlos Paz: Lumumba festeja sus 70 años

El popular personaje carlospacense Lumumba festejará sus primeros 70 años ese lunes 28 de julio en la Parrilla del Lago.

El performer y chimentero del espectáculo más famoso del país también aprovechará su fiesta para agradecer a los amigos que lo ayudaron a cumplir su sueño de poseer su casa propia.

En diálogo con El Diario, recordó que llegó a Villa Carlos Paz en 1982, a raíz de un encuentro fortuito que tuvo en Termas de Río Hondo con los empresarios MarioTesti y Pablo Cava, (ya fallecido). "Yo estaba trabajando en las Termas y andaba con un escudo de Ricardo Alfonsín, personificado como Mario Baracus, me estaban cargando, y casi nos peleamos. Luego nos amigamos y me dijeron por qué no iba a trabajar a Villa Carlos Paz. Y ese mismo año, 1982, al finalizar la temporada en la Termas, llegué a Villa Carlos Paz. Fue en el mes de octubre, y me dieron una gran mano. Luego, al año siguiente trabajé para Franco M, cuando se inauguró el teatro Las Estrellas en la Galería Acuario que por un reclamo del empresario Hugo Piccini, que aseguró tenía registrado el nombre, se tuvo que llamar teatro Coral".

Lumumba, personificando a Mario Baracus.

"Esa temporada, Moria Casán que hizo temporada en ese teatro fue a hablar con Tomi, dueño de Franco M y que tenía una fábrica de corbatas donde yo trabajaba para que me dejara trabajar con ella, y así empecé", recordó Lumumba.

"Lumumba"

A los 15 años, el ahora reconocido chimentero trabajaba en la costa atlántica repartiendo volantes para una obra de Rodolfo Ranni y andaba con un cartel sandwich y recorría desde Mar de Ajó a Santa Teresita, y Ranni le dijo, —qué Negro estás, parecés el negro Lumumba— Y desde ese momento es Lumumba.

Anoche, en un diálogo telefónico, dijo que para él, cumplir 70 años es muy importante por lo que significa la edad en su historia personal. Actualmente, también representa a varias religiones africanas en la región y se ha transformado en el gurú de la farándula y de los mediáticos.