Un documental rinde homenaje a la vida y el legado de Ozzy Osbourne

EE.UU. En medio del luto mundial que provocó la reciente muerte de Ozzy Osbourne, el documental The Nine Lives of Ozzy Osbourne (Las nueve vidas de Ozzy Osbourne) vuelve a cobrar relevancia como un retrato íntimo y poderoso del legendario ícono del heavy metal.

La película, producida por A&E, explora más de cinco décadas de excesos, reinvenciones y momentos decisivos en la vida del llamado “Príncipe de las Tinieblas”.

Estrenado originalmente el 7 de septiembre de 2020 en Estados Unidos, The Nine Lives of Ozzy Osbourne forma parte de la serie Biography del canal A&E.

El documental recorre el viaje vital del cantante desde su dura infancia en Birmingham, su paso por prisión, su descubrimiento de la música —marcado por una transformación personal tras escuchar a los Beatles— y su ascenso a la fama como vocalista de Black Sabbath.

También aborda la dolorosa separación de su primer matrimonio, la muerte de su padre, su célebre carrera solista y sus luchas prolongadas contra las adicciones.

Con dos horas de duración, el filme combina material de archivo, animaciones y entrevistas exclusivas con Ozzy, su esposa y mánager Sharon Osbourne, sus hijos Aimee, Kelly y Jack, y los miembros originales de Black Sabbath: Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward.

También participan músicos y colaboradores como Rick Rubin, Ice-T, Rob Zombie, Jonathan Davis y Post Malone.

Uno de los aspectos más impactantes del documental es el contexto en el que fue grabado. Aunque el diagnóstico de Parkinson de Ozzy fue revelado públicamente recién en enero de 2020, la filmación se llevó a cabo años antes, después de que el cantante fuera diagnosticado en 2003.

La dirección general estuvo a cargo de Greg Johnston, productor ejecutivo de The Osbournes, quien plasmó en la cinta tanto el costado sombrío como el humor irreverente del artista.

Cinco años después de su estreno en televisión, The Nine Lives of Ozzy Osbourne tuvo su premiere cinematográfica el 4 de julio de 2025 en Millennium Point, Birmingham, ciudad natal del artista.

Actualmente, The Nine Lives of Ozzy Osbourne está disponible en streaming por el catálogo On Demand de DGO. También podrán disfrutarlo vía televisión de pago por el canal A&E este domingo 27 de julio.