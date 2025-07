Mañana comenzará la preventa para el show de Shakira en diciembre

País. Shakira terminó con el misterio y anunció la fecha y el lugar de su próximo show en la Argentina. La colombiana había anticipado su retorno en un video que puso en alerta a sus fanáticos y ahora se sabe de manera oficial toda la información.

La de Barranquilla dará cierre a la etapa latinoamericana de su gira Las mujeres ya no lloran world tour, que llevará por subtítulo“Estoy aquí”, en honor a la canción que marcó el comienzo de su proyección internacional. La cita será el lunes 8 de diciembre en el Estadio de Vélez Sársfield, en lo que será su reencuentro con el público argentino luego de los shows de marzo pasado en el Campo de Polo.

Los tickets se podrán conseguir en una preventa para clientes Santander Select Visa a partir del viernes 4 de julio a las 11 am en el sitio de Entrada Uno. Una vez finalizada esta primera preventa, disponible por 48 horas o hasta agotar stock, comenzará la preventa Santander Visa con la misma modalidad. La venta general comenzará el martes 8 de julio a las 11 am con todos los medios de pago disponibles.

Esta nueva presentación surge por pedido del público, que clamó por su regreso y la convirtió en tendencia durante semanas. Por eso, antes de continuar su recorrido por Europa y Asia, Shakira decidió crear un espacio en su agenda para realizar una segunda y última etapa en Latinoamérica, una oportunidad final para aquellos fans que no pudieron verla.

“Necesitaba encontrarme con todos esos fans con los que no pude coincidir. La demanda superó todo lo que imaginábamos, y no teníamos cómo agregar más fechas porque el calendario ya estaba fijado desde hacía tiempo. Pero ahora hice ese espacio, ese hueco para vivir esta gira de celebración y despedida con mi gente latina”, comentó Shakira en el comunicado con el que anunció el concierto.

En este tan esperado regreso, la gira lleva como subtítulo Estoy Aquí. , un mensaje que la conecta con sus comienzos y adquiere un significado diferente. Es una forma de agradecer y al mismo tiempo de celebrar junto a los fans que la han acompañado durante tres décadas. En octubre, la de Barranquilla celebrará los 30 años del lanzamiento de Pies Descalzos, el álbum que dio voz a toda una generación en América Latina. En esta nueva fecha, la artista promete regresar con una puesta renovada y varias sorpresas para el público argentino.