Murió el actor Julian McMahon, conocido por ‘Nip/Tuck’ y ‘FBI: Most Wanted’

EE.UU. Julian McMahon, conocido por sus papeles protagonistas en las series Nip/Tuck, Charmed, FBI: Most Wanted y en las películas de Fantastic Four de la década de 2000, falleció el 2 de julio en Clearwater, Florida, tras una batalla privada contra el cáncer. Tenía 56 años.

Conforme a un comunicado difundido por su esposa Kelly McMahon a Deadline, “Julian murió en paz esta semana tras un valiente esfuerzo por superar el cáncer. Julian amaba la vida. Amaba a su familia. Amaba a sus amigos. Amaba su trabajo y a sus fans. Su mayor deseo era llevar alegría a tantas vidas como fuera posible. Pedimos apoyo durante este tiempo para que nuestra familia pueda vivir el duelo de forma privada”.

Nacido en Sídney, Australia el 27 de julio de 1968, Julian McMahon era hijo de Billy McMahon, quien fue primer ministro de Australia entre 1971 y 1972. Inició su carrera en el modelaje antes de debutar como actor en la telenovela australiana The Power, the Passion en 1989. Posteriormente participó en la serie Home and Away de 1990 a 1991, antes de protagonizar su primer largometraje junto a Elliott Gould en Wet and Wild Summer!.

En Hollywood, McMahon inició su carrera con un papel en la telenovela estadounidense Another World en 1993. Más adelante, se unió como personaje regular a la serie policíaca Profiler durante cuatro temporadas en NBC y posteriormente formó parte de la serie sobrenatural Charmed, interpretando al demoníaco Cole Turner durante tres temporadas.

McMahon se consolidó como actor principal al protagonizar junto a Dylan Walsh el drama sobre cirugía plástica Nip/Tuck, creado por Ryan Murphy para FX, que se emitió durante seis temporadas y le valió una nominación al Globo de Oro como el doctor Christian Troy. El reconocimiento en televisión lo llevó a encabezar el elenco de FBI: Most Wanted (CBS) como el líder del equipo Jess LaCroix, una participación que se extendió por tres temporadas.

El historial televisivo de McMahon incluyó también un rol en la serie de Hulu Marvel’s Runaways. En cine, se destacó como el villano Dr. Doom en las películas Fantastic Four (2005) y su secuela Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007). Su filmografía abarca también títulos como Premonition, RED, Paranoia, You’re Not You, Swinging Safari y, más recientemente, las cintas de 2024 The Surfer y The Supremes at Earl’s All-You-Can-Eat.

Su último trabajo fue en la serie de misterio de Netflix The Residence, donde dio vida al primer ministro australiano.