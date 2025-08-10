Jóvenes músicos brillaron en la fiesta del Día del Niño

En medio de la multitudinaria celebración por el Día del Niño en la costanera de Villa Carlos Paz, una banda integrada por alumnos de la escuela de música Fusa se robó todas las miradas. Los pequeños, de entre 8 y 12 años, mostraron su destreza en el escenario frente a 45.000 personas que se dieron cita para disfrutar de shows, sorteos y meriendas.

Genaro, vocalista del grupo, contó que hace un año y medio canta y ensaya con la banda. El baterista relató que comenzó a tocar con apenas dos años y medio, mientras que la bajista lleva menos de un año en el instrumento y el guitarrista ya suma tres de práctica. “Fue muy lindo ver a los chicos cantando, la gente estaba feliz”, comentaron asistentes al evento.

El director de Fusa, Miguel Leguiza, expresó su orgullo: “Hoy hemos tocado integrando dos ensambles y también tenemos de folklore, jazz, funk y rock. Este año cumplimos 15 años como escuela y vamos a celebrarlo en el Teatro del Sol”. Además, destacó el esfuerzo de las familias y recordó que la institución ha formado músicos que hoy tocan en reconocidas bandas de Córdoba y del exterior.