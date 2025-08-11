¿Qué artista cordobés genera más búsquedas en Google en cada provincia?

La cuenta especializada Black Maps elaboró un mapa que muestra, según datos de Google Trends, cuál es el artista cordobés más buscado en cada provincia argentina. El resultado refleja el alcance nacional de figuras del cuarteto y otros géneros que nacieron en la provincia mediterránea.

Ulises Bueno lidera las búsquedas en gran parte del oeste y sur del país, incluyendo provincias como Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Rodrigo, otro ícono del cuarteto, concentra la mayor cantidad de consultas en el litoral, la región pampeana y parte del norte argentino. En tanto, Piñón Fijo aparece como el más buscado en algunas provincias del centro y noreste, mientras que Paulo Londra se destaca en Buenos Aires.

El mapa, realizado por Black Maps a partir de tendencias históricas en Google, muestra cómo la música y el entretenimiento cordobés trascienden fronteras y mantienen vigente el interés por artistas que marcaron y siguen marcando generaciones.