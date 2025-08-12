Alta Gracia se prepara para la cuarta edición del Festival Monumental Sierras

Alta Gracia. Alta Gracia se prepara para vivir del 21 al 24 de agosto una nueva edición del Festival Monumental Sierras de Cine y Artes Visuales (FMS), que promete mostrar lo mejor del cine argentino.

El evento contará con la proyección de reconocidos clásicos nacionales en formato de 35 mm, como “Pizza, birra, faso”, “La ciénaga” y “Como un avión estrellado”. Además, el festival sumará propuestas innovadoras, como la experiencia inmersiva de recorrer los paisajes más bellos de Córdoba mediante lentes de realidad virtual, provistos por la agencia Córdoba Cultura.

Tras el reciente éxito de los Premios Sur, celebrados en el Teatro San Martín de Córdoba con la presencia de destacadas figuras de la cultura argentina, el festival regresa al Monumental Sierras con el objetivo de seguir celebrando el cine y generar un espacio de intercambio entre realizadores y público. Durante las cuatro jornadas, se proyectarán películas argentinas emblemáticas, como Pizza, birra, faso, La ciénaga y Como un avión estrellado, en un formato muy especial: el proyector de 35 mm, un clásico que ya es parte de la identidad del festival.

El festival mantiene su espíritu de promover el arte cordobés, incentivar la producción local y fomentar el encuentro comunitario. Organizado con entrada libre y gratuita, invita a todos los vecinos y visitantes a sumarse a esta celebración cultural, en la que el cine será el hilo conductor para disfrutar, reflexionar y compartir historias.

Toda la información sobre la programación, horarios y actividades especiales puede encontrarse en las redes sociales del festival, en Instagram como @festivalmonumentalsierras.ag.