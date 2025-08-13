Concierto del Coro Caledonia y la Orquesta Escuela en La Cumbre

La Cumbre. La Dirección de Cultura del municipio de La Cumbre anunció que el próximo sábado 16 se llevará a cabo un concierto especial que reunirá al Coro Caledonia y a la Orquesta Escuela de La Cumbre en una única presentación.

El espectáculo comenzará a las 19:30 en la Sala Luis Berti, ubicada en Belgrano 470, con entrada libre y gratuita, aunque con cupos limitados.

Desde la organización invitaron a la comunidad a participar de esta propuesta cultural que promete una velada musical de gran calidad.