“Entre Montañas”: más de 200 músicos brindarán una sínfonía muy especial

Villa Carlos Paz. La Municipalidad de Villa Carlos Paz invitó a vecinos y turistas a disfrutar de la sinfonía de cuerdas “Entre Montañas”, un espectáculo único que reunirá a más de 200 músicos en escena. La presentación será el domingo 17 de agosto a las 16 horas en los Jardines Municipales, con entrada libre y gratuita.

El evento marcará el cierre del Seminario Nacional de Cuerdas “Sierras Sonoras” y contará con la participación especial de la Orquesta Sinfónica Municipal, además de intervenciones de bailarines de tango y ritmos latinos. Desde el municipio destacaron que se trata de una propuesta cultural de alto nivel, pensada para toda la familia y al aire libre.