Nicolás Cabré y Mariano Martínez se vuelven a unir en el escenario en Carlos Paz

La dupla de actores conformada por Nicolás Cabré y Mariano Martínez vuelve a unirse en un nuevo proyecto teatral, a 25 años del estreno de “Son amores”, la telenovela argentina que lanzó sus carreras a la fama.

Ambos actores resaltaron con sus carreras artísticas a lo largo de los años, e incluso coincidieron en el último proyecto teatral “Tom, Dick y Harry”, obra que Martínez protagonizó con la dirección de Cabré.

En esta ocasión, ambos actores vuelven a compartir el escenario en la próxima obra teatral “Ni media palabra”, con la producción de Miguel Pardo, quien es el padre de Rocío Pardo, pareja de Nicolás Cabré.

Durante el fin de semana, la página oficial de “Ni media palabra” compartió una promo con un enigmático: “¡EL COMPAÑERO IDEAL ya está listo para llegar!”, adelantaba la producción, junto a un video con la silueta del ex de Lali Espósito.

Qué se sabe de la obra que protagonizarán Mariano Martínez y Nicolás Cabré

Según adelantó la página de Instagram del proyecto, la comedia se estrenará durante la próxima temporada de verano en el Teatro Holiday de Villa Carlos Paz, y contará con la dirección de Nicolás Cabré y su novia Rocío Pardo.

Hasta el momento se desconoce quién más formará parte del elenco, pero revelarán los nombres en los siguientes días.