"Ritmos Argentinos" vuelve a Córdoba con su escenario móvil

Córdoba. El programa “Ritmos Argentinos”, impulsado por la Secretaría de Cultura de la Nación y dirigido por Leonardo Cifelli, se presentará del 15 al 17 de agosto en Colonia Caroya, Villa General Belgrano y Las Varillas, llevando su Escenario Móvil con espectáculos gratuitos de música y danza.

La iniciativa, con perspectiva federal, busca promover artistas emergentes de todo el país, fomentar el intercambio cultural y profesionalizar a músicos y gestores. El proyecto ya recorrió la Costa Atlántica, Gualeguaychú, Allen, Villa Carlos Paz, varias ciudades bonaerenses y la Feria del Libro de Buenos Aires.

Antes de cada función, el público podrá disfrutar de una feria gastronómica con productos y comidas típicas de cada región.



Programación destacada:

15/8 – Colonia Caroya (Plaza Nicolás Avellaneda, 19 a 22 h): Nieto del Bayo, Planeta Errantes, Pies a la Luna y La Pata.

16/8 – Villa General Belgrano (Fiesta del Día del Huésped, 15 a 19 h): Die Biermusikanten, Grupo Tirol, Banda Municipal “Karl Burri”, Enzian y Del Ciel.

17/8 – Las Varillas (Expo Feria Ciudad Creativa, 15 a 18 h): Sofi Carrara, La Kondena, Los Nietos de Mirtha y Shadow.

Más información y programación completa en https://www.argentina.gob.ar/noticias/ritmos-argentinos-regresa-cordoba.