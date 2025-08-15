Córdoba celebra a los más chicos en la Feria Agroecológica con música de Ceci Raspo

La Feria Agroecológica de Córdoba se prepara para una jornada especial este sábado 16 de agosto a partir de las 12:00 horas, con la celebración dedicada a los más chicos. En esta ocasión, la propuesta contará con la presentación de la reconocida artista Ceci Raspo, quien brindará un espectáculo de música infantil cargado de energía, humor y participación.

Raspo, violonchelista y referente en educación musical, se caracteriza por combinar narraciones simples pero impactantes con canciones lúdicas que invitan a cantar y jugar en familia. Sus shows incluyen colores, gestos y los ritmos más alegres de la música popular latinoamericana, además de piezas del repertorio tradicional.

La artista cuenta con dos discos editados en formato físico —Trabajuegos y Cantiluengas y Taracatún— disponibles también en plataformas digitales. Su propuesta artística busca crear experiencias de encuentro a través de la música, fortaleciendo la conexión con la niñez y el juego.

La invitación de la Feria Agroecológica apunta a compartir un sábado de sol, cultura y alegría, en un espacio que además promueve el consumo consciente y la producción sustentable.