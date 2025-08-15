Cordobeses por el mundo: la compañía Tremor triunfa en Taiwán

Taichung, Taiwán. La compañía artística Tremor, fundada en Córdoba capital en 2019, celebra este 2025 seis años de trayectoria y un presente marcado por el éxito internacional. Bajo la dirección de Pablo Sanguinetti y la producción artística de Federico Chaves, el equipo creativo se completa con Lautaro Vázquez (asistencia coreográfica y de dirección) y Agustín Giménez (asistencia de producción). Todos nacidos en Córdoba.

En la actualidad, Tremor desarrolla su segunda gira internacional, el “Taiwán Tour”, con funciones en Lihpao Land, el parque de diversiones más grande e importante del país asiático. Allí, un elenco integrado por diez bailarines argentinos y dos taiwaneses presenta un espectáculo central que combina la fuerza del malambo y la riqueza del folklore argentino, cautivando a miles de espectadores locales y turistas.

Este nuevo capítulo llega tras una exitosa temporada en Turquía (2023), donde la compañía ofreció más de 150 funciones en hoteles y resorts de lujo, posicionándose como la compañía profesional de folklore más destacada de Córdoba y abriendo oportunidades en nuevos mercados internacionales.

“Esta gira representó un camino de crecimiento y ha abierto un nuevo mercado con amplias posibilidades de expansión para nosotros. Hemos demostrado estar a la altura de las exigencias internacionales”, destacó Federico Chaves, productor artístico de Tremor.

Con una residencia artística de 12 meses en Taiwán, Tremor continúa fortaleciendo su proyección global.

“Detrás de cada gira es inmenso el esfuerzo de cada bailarín y toda la producción, lo que da como resultado un trabajo profesional al más alto nivel internacional, generando oportunidades de proyección para nuestra carrera y vida personal”, señaló Pablo Sanguinetti, director de la compañía.



Seis años de evolución artística

Nacida como un grupo de malambo y fantasía, Tremor ha evolucionado hacia una propuesta escénica integral que combina danzas folklóricas argentinas, técnicas contemporáneas, músicos en vivo y recursos audiovisuales.

La compañía tiene un carácter federal, reuniendo a artistas de Jujuy, Santiago del Estero, Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz, Salta, Tierra del Fuego, San Luis, Santa Fe, Mendoza, La Rioja, Corrientes y diversas localidades del interior cordobés.

Además, desarrolla una sostenida labor pedagógica a través de talleres, clases abiertas y proyectos de extensión universitaria, tanto en escuelas primarias como en la Universidad Provincial de Córdoba, donde nació el proyecto y donde continúan formándose varios de sus integrantes.

“Tremor también desarrolla una labor pedagógica sostenida que fomenta la formación de nuevos artistas y mantiene viva nuestra identidad cultural”, concluyó Agustín Giménez, referente de prensa de la compañía.

