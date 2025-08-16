La obra “Rapunzel… ¡y me corté el cabello!” llega al Enrique Muiño

Con motivo del Día de la Infancia, la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) y el Teatro Ciudad de las Artes, en acuerdo con el municipio de Capilla del Monte, presentarán la obra “Rapunzel… ¡y me corté el cabello!” el próximo domingo 24 de agosto a las 16 horas en el Teatro Enrique Muiño (Deán Funes 526).

El espectáculo, que fue éxito durante las vacaciones de invierno con más de 3500 espectadores, se ofrece como una propuesta para toda la familia. Se trata de la primera coproducción entre la UPC y el Teatro Ciudad de las Artes.

La historia invita a reflexionar sobre los vínculos familiares y los modos de crianza en tiempos actuales, a través de un relato sensible que combina humor, amor y canciones. La trama muestra a una Rapunzel que vive en una torre no como castigo, sino como protección de su madre, hasta que un día toma una decisión trascendental: cortarse el cabello.

Las entradas ya están disponibles en autoentrada.com, con un valor general de $18.000. También se ofrecen anticipadas a $12.000 hasta el día anterior y una promoción 4x3 disponible el mismo día de la función.