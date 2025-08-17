Éxito, polémica y un espejo incómodo: ¿Quién es el "Homo Argentum" que festeja Milei?

Por Pedro Jorge Solans

Desde la redacción de El Diario de Carlos Paz

La nueva película de Francella, Cohn y Duprat es un fenómeno imparable: roza el medio millón de espectadores en tres días. Sin embargo, su retrato del argentino como un ser ventajero y estafador ha desatado una tormenta de críticas. El elogio del presidente Milei no hizo más que avivar el fuego, convirtiendo un estreno de cine en un referéndum sobre nuestra identidad distorsionada. Más bien, sería una identidad porteña, porque en ningún momento refleja el país en su integridad. No hay personajes con tonadas, ni costumbres regionales. A ello, se suma la cantidad de sponsor que van mechando todas las escenas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA, (el eterno y bendito Puerto).

El cine argentino tiene un nuevo y contradictorio rey. Se llama Homo Argentum y, en apenas tres días, ha logrado una hazaña que lo posiciona entre los estrenos más exitosos de la historia del cine nacional. Con más de 330.000 espectadores desde su primera función, la película protagonizada por Guillermo Francella es un tsunami de taquilla. Sin embargo, detrás de las cifras arrolladoras, se agita un debate profundo y visceral: ¿es esta la imagen que nos define como argentinos?

Dirigida por la aclamada y provocadora dupla Mariano Cohn y Gastón Duprat, la película presenta 16 viñetas independientes en las que un camaleónico Francella da vida a una galería de personajes que, según sus críticos, comparten un ADN común: el del "garca, estafador, ventajero, chorro y chanta". La obra es un espejo, pero para muchos deforme, uno que elige reflejar únicamente los vicios más oscuros de nuestra idiosincrasia, ignorando cualquier atisbo de solidaridad, nobleza o ingenio constructivo.

El éxito, sin embargo, es innegable. Solo el día de su estreno, 73.886 personas llenaron las salas, una cifra que se repitió y creció durante el fin de semana. El viernes, Homo Argentum atrajo más público que las otras 56 películas en cartelera juntas. Es un fenómeno que no se puede explicar solo por el magnetismo de Francella o la probada eficacia de sus directores. La película ha tocado una fibra, ha conectado con un sentimiento colectivo, y es ahí donde reside la polémica.

La Intervención de Milei: Un espejo para los "kukas"

El debate escaló a un nuevo nivel cuando el presidente Javier Milei no solo elogió la película, sino que la adoptó como propia, convirtiéndola en un arma cultural dentro de su batalla política. Tras proyectarla para su Gabinete, Milei publicó en la red social X una encendida crítica titulada "Homo Argentum: disonancia cognitiva en el corazón woke".

Para el Presidente, el espejo que ofrece el film no refleja a todos los argentinos, sino a un sector muy específico: sus adversarios políticos. La película, según Milei, ofrece un "espectáculo bizarro que hoy nos ofrecen los kukas", mostrándolos "tal cual son". Celebra, además, que la obra se haya realizado sin financiamiento estatal, viéndola como una victoria contra un sistema cultural que considera cooptado y parasitario.

La intervención presidencial cristalizó la fractura. Para unos, la película es un retrato valiente de la decadencia moral de un sector del país. Para otros, es una caricatura maliciosa que generaliza los peores estereotipos, funcional a un discurso que busca denigrar la identidad nacional.

¿Por qué nos fascina mirarnos así?

Más allá de la grieta, el éxito masivo de Homo Argentum obliga a una reflexión más profunda. ¿Por qué una película que nos muestra en nuestra peor versión resulta tan atractiva? Quizás la respuesta no sea única.

Para una parte de la sociedad, puede funcionar como una catarsis, una risa nerviosa frente al reconocimiento de vicios que, en menor o mayor medida, vemos a diario. Para otra, inmersa en la polarización, es la oportunidad de ver al "otro" —al adversario político, al vecino con el que no se está de acuerdo— retratado como la encarnación de todos los males.

El fenómeno Homo Argentum es, en definitiva, un síntoma de los tiempos. Una obra que funciona como un test de Rorschach cultural: cada espectador ve en esos 16 personajes lo que quiere o necesita ver. Para el Presidente, son sus enemigos. Para sus críticos, es una distorsión peligrosa. Y para cientos de miles de argentinos, es, por ahora, la cita obligada en el cine. La pregunta que queda flotando, tan incómoda como las viñetas de Francella, es si al final del día, cuando las luces de la sala se encienden, nos reímos de los demás o, con un poco de vergüenza, de nosotros mismos.